Big Thief fluyen en ‘Words’

‘Double Infinity‘ ha sido nuestro último Disco de la Semana. Un gran álbum del que ya destacamos el single ‘Incomprehensible’ y en el que incluso despuntan tracks que no fueron single como ‘No Fear’ o ‘Happy with You’, que logran hacer de la repetición, su virtud.

Hoy seleccionamos como Canción del Día el segundo corte del álbum, ‘Words’. En él, la melodía fluye preciosa mientras la bonita voz de Adrianne Lenker apela al «subconsciente» una y otra vez. De hecho, el modo en que entona la palabra «subconscious» parece conformar el verdadero estribillo de la composición.

Entre otras cosas, ese «subconsciente» se refiere al modo en que tarareamos una melodía «en bucle» y eso es lo que termina pasando con ‘Words’, como no podía ser de otra manera. Una canción sobre lo vagas que pueden ser las «palabras» para expresar nuestros sentimientos. Dice una estrofa: «las palabras no tienen sentido», «las palabras no van a hacerlo bien» o «las palabras están cansadas y tensas».

En el sencillo vídeo, una pequeña batalla con las mismas a través de libros o dibujos en la playa, realzando el carácter poético y evocador de la producción. Otra de las joyitas de Big Thief y van…

