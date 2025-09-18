El asesinato durante un mitin del ultraderechista Charlie Kirk, que en contra de lo que se especuló, se produjo a manos de un joven blanco de familia republicana, sigue en la primera línea de la política estadounidense. La última noticia es que se cancela el programa de Jimmy Kimmel. El show es muy conocido entre los seguidores de la cultura pop, porque incluye actuaciones musicales.

El problema es un comentario del cómico y presentador. Dijo: «Este fin de semana hemos alcanzado un nuevo punto bajo. La banda MAGA («make America great again») ha intentado desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo que no fuera uno de ellos. Y ha hecho todo lo posible para sacarle partido político. Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien consideraba su amigo. Así es como un niño de cuatro años llora a un pez dorado».

- Publicidad -

No solo se ha suspendido el programa de manera «indefinida». Las emisoras de la ABC emitirán este viernes un especial en recuerdo de Charlie Kirk en lugar del programa de Jimmy Kimmel. Y Sinclair, el grupo propietario de la ABC, ha enviado un duro comunicado indicando que la acción no es suficiente y que espera una disculpa «del señor Kimmel hacia la familia Kirk». Incluso una donación: «Sinclair espera que el programa de Jimmy Kimmel no vuelva a emitirse hasta que estemos seguros de que se han tomado los pasos apropiados».

Gavin Newsom, gobernador de California, y uno de los demócratas más populares de Estados Unidos, ha acudido indignado a las redes: «comprar y controlar plataformas en los medios. Despedir comentaristas. Cancelar programas. No son coincidencias. Está coordinado. Y es peligroso. El gobierno no cree en la libertad de expresión. Están censurando en tiempo real».

- Publicidad -

Efectivamente Trump ha acudido a su red social para celebrar la cancelación de Jimmy Kimmel, apelando a sus bajos índices de audiencia: «Buenas noticias para Estados Unidos: ‘El programa de Jimmy Kimmel’, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicidades a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si eso es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡Hacedlo, NBC!».

Trump está, por tanto, pidiendo también la cancelación de Jimmy Fallon y Seth Meyers, para controlar por completo la opinión pública y evitar comentarios o chistes sobre su gestión.

NEW: Disney’s ABC has permanently suspended Jimmy Kimmel Live following the late-night host’s recent comments about Charlie Kirk’s assassination “We had some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as… pic.twitter.com/Q0002bBSjy — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 17, 2025