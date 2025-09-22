Dua Lipa despide a su mánager por su postura pro-Israel

Dua Lipa ha despedido presuntamente a su mánager de los últimos ocho años, David Levy, tras la aparición de su nombre en una carta dirigida a Glastonbury -privada, pero filtrada a los medios- en la que se solicitaba la retirada de la banda irlandesa de rap KNEECAP del festival británico por su activismo en favor de Palestina y supuesto antisemitismo.

Según informa el tabloide Daily Mail, Dua Lipa y David Levy mantienen diferencias sobre el conflicto: Lipa ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina, llegando a calificar de «genocidio» la masacre en Gaza, mientras que Levy -que es judío- “no se siente cómodo con eso”. Aunque Dua Lipa continúa siendo representada por la agencia WME (William Morris Endeavor), ahora contaría con un nuevo agente.

- Publicidad -

Glastonbury no canceló el concierto de KNEECAP en julio, que se llevó a cabo según lo previsto. La policía investigó las quejas, pero no vio pruebas de delito y cerró el caso. KNEECAP calificó la investigación como un intento de “intimidación policial política”.

Desde mayo, uno de los tres integrantes del grupo, el rapero Mo Chara, enfrenta un cargo relacionado con “terrorismo” por supuestamente haber mostrado la bandera de Hezbolá durante un concierto. Este caso ha provocado el veto de KNEECAP en Canadá por haber realizado «declaraciones contrarias a los valores del país». KNEECAP tenía previsto realizar una serie de conciertos en Toronto y Vancouver que han sido cancelados.

- Publicidad -

Por su parte, Dua Lipa continúa la gira de ‘Radical Optimism‘ (2024), que aún afronta paradas en Estados Unidos y América Latina.