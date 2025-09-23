rusowsky, al fin top 10 en España, agota el Movistar Arena

‘Me mareo’ de Kidd Voodoo y JC Reyes recupera el número 1 de singles en España, posición que ya había ocupado en otro momento de este mes. La gran novedad del top 10 es la irrupción, tras 4 meses de escalada, de ‘malibU’ de rusowsky, una de nuestras canciones favoritas este año.

‘malibU’ sube al top 9 del país, cerca de convertirse en la canción más popular de rusowsky (aún tiene que alcanzar los streams de ‘mwah :3’). Su éxito se ha fraguado en TikTok y en playlists de éxito, no tanto en Los 40 Principales, donde no la encontramos. La subida al top 10 de ‘malibU’, que es disco de platino, casi coincide en el tiempo con la llegada del Movistar Arena del artista, que será este jueves 25 de septiembre, con JENESAISPOP como medio oficial. Los tickets se agotaron hace un par de semanas.

Además, el álbum ‘Daisy’ pasa su 17ª semana en el puesto 17 de Discos España, adivinamos que ya muy cerca del Disco de Oro. Fue top 7 en su momento, pero la noticia es lo bien que se mantiene en su 5º mes de vida. Cuando parecía que Ralphie Choo iba a ser el más popular del colectivo Rusia IDK, ojito con lo conseguido por «ruso» este verano.

Volviendo a la lista de singles española, ‘Shiny’ de Easykid pasa del puesto 59 al puesto 18. La entrada más fuerte de la semana es la de ‘Guabansexxx’ de Rauw Alejandro, pero se queda en el número 67.

Viva Suecia vuelven a colar un nuevo sencillo en el top 100, esta vez ‘Querer’, adelanto de su nuevo álbum. Y no sé si nos hacemos una idea de lo difícil que es para un grupo de rock conseguirlo con una novedad, no con un tema viejo que se viralice, entre decenas de novedades de corte latino.

Otras entradas de la semana son el viejo tema ‘Todos los besos’ de Siloé (puesto 80), ‘Enamorarse para qué’ de Vius (puesto 84), y un corte más de la banda sonora de ‘KPOP Demon Hunters‘. ‘How It’s Done’ llega al puesto 90, mientras ‘Golden’ de la misma película, sube al número 16. Sin duda, otro de los fenómenos pop de este 2025.







