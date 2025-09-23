Cardi B / Am I The Drama?

Cardi B enamoró al mundo con su naturalidad desde su primera visita al programa de Jimmy Fallon en 2018. Sus canciones podían ser tan duras como ‘Bodak Yellow’, pero su graciosa personalidad, desde luego nada «media trained», la convertía en una alternativa digna a la tiranía de Nicki Minaj. Las comparo, no las equiparo, y recientemente también lo ha hecho Ice Spice.

Este año, aquella Cardi B ha vuelto a emerger durante su histórico juicio por agresión, uno de los más comentados y hasta divertidos que se recuerdan. Cardi ha ganado el juicio y también la pelea por su imagen pública. El lanzamiento de su segundo disco, ‘Am I The Drama?’, ha llegado a tiempo para que su equipo prepare ediciones especiales con portadas extraídas de escenas del juicio. A continuación, Belcalis Almanzar se ha echado a las calles y al metro de Nueva York, haciéndose la pobre, para vender cedés y vinilos, bromeando con que necesita dinero para pagar a sus abogados y alimentar a sus hijos. El cuarto, aún por nacer.

Ninguno de estos grandes momentos protagonizados por Cardi B cambia el hecho de que ‘Am I The Drama?’ llega demasiado tarde: siete años después del lanzamiento de ‘Invasion of Privacy‘ (2018), su debut, y nada menos que un lustro después de ‘WAP‘ con Megan Thee Stallion (2020), el mayor éxito de su carrera. Mientras ‘Invasion of Privacy’ conquistó a público (el disco es 6 veces Platino), medios (8,7 en Pitchfork) e instituciones (ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rap), ‘Am I The Drama?’ se publica sin singles realmente de éxito y únicamente respaldado por el peso mediático de Cardi B… y por la inclusión de dos hits tan viejos que se lanzaron en plena pandemia.

Que ‘WAP’ y ‘UP‘, ambos números 1 en el Billboard Hot 100, se hayan insertado al final de ‘Am I The Drama?’, tantos años después, revela una desesperación que Cardi intenta disimular a lo largo de 23 pistas llenas de fanfarronería, sexualidad y puntuales momentos vulnerables. Los sencillos ‘Outside‘ e ‘Imaginary Playerz‘ están bien, pero el primero sabe a mixtape y el segundo muestra una faceta seria de Cardi B poco creíble. Para intentar sostener el papel, recurre a un beat de Jay-Z de 1997, en lugar de apostar por uno nuevo.

En ese punto medio quedan la mayoría de composiciones de ‘Am I The Drama?’, un disco en el que la suma de pistas no lo hace mejor. 23 son demasiadas, tantas que Cardi acaba repitiéndose: ‘Dead’ y ‘Hello’ son básicamente dos intros, ‘Pick It Up’ con Selena Gomez es la hermana bonita de ‘Nice Guy’ con Tyla, ‘Magnet’ es una versión superior de ‘Errtime’, ‘Safe’ lo es de ‘Check Please’, y así sucesivamente. De repente asoma un disco interesante con ‘Bodega Baddie’, un chute de merengue que samplea el clásico dominicano ‘Ta’ Buena’ de El Prodigio, pero pronto el repertorio se diluye en grabaciones correctas pero insustanciales, como el rap de Atlanta ‘Salute’ o la infantil ‘Better than You’, que ensanchan el álbum sin redondearlo.

Hay en ‘Am I The Drama?’ una suerte de arco conceptual: arranca con canciones agresivas en las que Cardi intenta reafirmar su posición dominante en el rap. «Conmigo no puedes competir», rapea en la épica ‘Dead’, que por alguna razón otorga la primera voz del disco a la invitada Summer Walker, presente también en otra pista. ‘Magnet’ incluye disparos y la rima «esas zorras no pueden hacerlo como yo, me he despertado y sigo en la cima». Una afirmación cuestionable, teniendo en cuenta que ‘Am I The Drama?’ no ha producido ningún single de éxito que no tenga cinco años. El cierre con ‘Killin You Hoes’ es un pequeño caramelo de rap noventero para quienes logren llegar hasta el final.

En medio, por supuesto, Cardi B dedica varias líneas a su relación con su exmarido y padre de sus hijos, el rapero Offset. En el agradable R&B chill de ‘Shower Tears’ (segunda colaboración con Summer Walker), lo deja por los suelos al describir una relación agotadora llena de infidelidades y mentiras. ‘What’s Going On’ sigue la misma temática, pero la manera en que recicla la melodía de ‘What’s Up’ de 4 Non Blondes, con Lizzo cantando el hook, suena perezosa. La sorpresa la da ‘Man of You Word’, una emotiva carta pública de Cardi a Offset que, sobre un instrumental de R&B acústico, muestra gratitud y madurez, mientras Dougie F interpreta la respuesta del rapero de Migos, diciendo lo que en la vida real (presumiblemente) nunca expresó.

Cardi B encuentra el amor en ‘On My Back’, aunque no el buen gusto: la canción samplea a Janet Jackson solo para introducir la frase «me tienes en tu polla, te la quiero agarrar mientras meas». Janet vuelve a ser referenciada en ‘Principal’, pero el esperado «featuring» nunca llega. A partir de ahí, las peleas de patio de colegio (el diss track ‘Pretty & Petty’, dedicada a la rapera BIA) y el braggadocio constante pero desfasado en 2025 (‘Trophies’) resultan cansinos e indignos de una espera de casi una década. Tras tanto tiempo, ‘Am I The Drama?’ suena a involución.

Esto no significa que Cardi haya dejado de ser una buena rapera ni que el álbum carezca de pistas con potencial. ‘Pick It Up’ con Selena Gomez tiene una base lindísima, ‘Safe’ con Kehlani es la mejor fusión de R&B y hip-hop del disco, ‘Bodega Baddie’ es un delirio, y las piezas más duras, como ‘Magnet’, demuestran que Cardi no necesita invitados para brillar. Sin embargo, ni el fondo conceptual de ‘Am I The Drama?’ es sólido, ni las pistas funcionan mejor en conjunto, ni el disco justifica su extensa duración. Siete años después, ‘Am I The Drama?’ no es tanto un puñetazo sobre la mesa como un irregular intento de reintegrar a Cardi en el panorama musical, cuya máxima de «todo vale» delata desesperación y falta de enfoque.