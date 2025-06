Cardi B anuncia su 2º disco, supuestamente

Cardi B ha anunciado al fin el lanzamiento de su segundo disco. ¿Será la definitiva? ‘Am I the Drama’ llegará al mercado el 19 de septiembre. Se ha dado a conocer su portada y se sabe que contendrá 23 pistas, aunque su tracklist en plataformas de streaming como Spotify solo revela el título y el lugar de los 3 singles que ya han salido. Son los siguientes:

12.-Outside

22.-Up

23.-WAP ft Megan Thee Stallion

‘Outside’ es una canción de rap de 3 minutos, en la que se cree que Cardi B está metiéndose con su ex marido, Offset de Migos. Referencia indirectamente el tema ‘Princess Cuts’ de Offset con Chloe Bailey, un tema en el que este, le llama «rey», pero Cardi B dice que a quien quiere conocer es al jugador de basket LeBron James:

«Chlöe called you king, that’s cute, don’t get me wrong /

I like him too, so, baby, let me meet LeBron»

Precisamente al promocionar ‘Outside’, Cardi B hablaba en estos términos sobre los 7 años que han pasado desde ‘Invasion of Privacy‘, aquel debut que fue uno de los discos más importantes para el rap de su década: «7 años de amor, vivir y perder. 7 años a los que he dado gracia, pero ahora les doy infierno. He aprendido que el poder no lo regalan, hay que tomarlo. No estoy de vuelta, estoy más allá. Estoy perdiendo plumas pero ya no lloro. No soy tu villana, soy tu karma. Ha llegado el momento y es ahora».