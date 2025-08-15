Cardi B alude a su propio flop sampleando a Jay-Z

La desconcertante carrera musical de Cardi B continúa. Su segundo disco, ‘Am I The Drama?’, se pondrá a la venta el próximo 19 de septiembre. Siete años después del lanzamiento de su debut multinacional ganador de un Grammy, ‘Invasion of Privacy‘ (2018), Cardi tendrá el morro de incluir en el tracklist de su nuevo álbum dos exitosos singles lanzados hace un lustro, ‘WAP‘ con Megan Thee Stallion y ‘Up‘, ambos número 1 en el Billboard Hot 100.

Cardi ha defendido la decisión de incluir ambos temas en su álbum por decisiones comerciales y estratégicas. Nadie la culpará por ello: así funciona la industria. Sin embargo, tendría más mérito que Cardi lograra generar atención hacia su disco a través a su nuevo material, pero no lo está consiguiendo: ‘Outside’ aún no ha superado los 25 millones de streams en Spotify. Es un dato realmente decepcionante para la que no hace tanto era la reina del rap.

‘Imaginary Playerz’, el segundo adelanto de ‘Am I The Drama?’, intenta salvar los muebles sampleando a saco la base de ‘Imaginary Players‘ (1997) de Jay-Z. Sin embargo, Cardi B no ofrece en la canción su mejor flow, que suena descompasado del beat por momentos, ni una composición con madera de hit. Por suerte, algunas de sus barras sí están inspiradas.

Cardi B ofrece en ‘Imaginary Playerz’ uno de sus raps más agresivos. «Soy una estrella, pero te doy un guantazo, no te deslumbres» es una de sus sonoras frases. En la mejor barra, Cardi alude a su propio flop y lo compara con el fracaso del hater de turno: «Mi flop no es el mismo que el tuyo, si tú generaras lo que yo, abrirías una botella de champán; si yo hiciera tus números, me tiraría de un avión». Y remata: «Si cayera entre la distancia que hay entre tú y yo, sería un suicidio». Fulminante.

Algunas líneas de ‘Imaginary Playerz’ evocan la obscenidad de CupCakke («Gloryhole, bitches don’t know who thеy fuckin’ with») pero este número de rap solo sirve a Cardi como vehículo para despotricar y poner a sus haters en su sitio. La línea entre rap y mera diatriba luce borrosa, en esta ocasión. Y hablando de lucir, Cardi, al menos, aparece espectacular en el vídeo, sirviendo lujo como solo ella sabe.

