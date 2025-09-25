‘Pensando en ti’… y en el nuevo rompepistas de Yung Prado

Yung Prado, el proyecto de música electrónica de Nil Roig, miembro de La Élite y del colectivo Mainline Magic Orchestra, prepara nuevo disco, y el primer adelanto ya está disponible: ‘Pensando en ti’ es la Canción Del Día de hoy.

‘Pensando en ti’ es otra divertidísima producción de Yung Prado influenciada por el techno-house de los noventa. La adrenalítica base, llena de detalles sonoros, es un absoluto rompepistas. La letra, literalmente una meditación: Nil ha conocido a una persona y no se la saca de la cabeza.

El videoclip de ‘Pensando en ti’ ha sido dirigido por Jayk Darvishian y grabado en Nueva York con un teléfono móvil. Sin embargo, Nil asegura que nunca ha visitado la ciudad.

Yung Prado ha presentado ‘Pensando en ti’ recientemente en el Nitsa Club de Barcelona, en un show que ha formado parte de su set «All Night Long». Las siguientes fechas del set son el 27 de septiembre en el Club Malasaña de Madrid y el 1 de noviembre en el Studio IIII de Berlín.

Indica la nota de prensa que «los sets All Night Long de Yung Prado se han consolidado como auténticos rituales de clubbing, donde el artista despliega toda su narrativa sonora a lo largo de la noche». El último disco de Yung Prado, ‘Yung Pradito‘, data de 2022.

