Qué esperar de la Super Bowl de Bad Bunny

Íbamos tarde para conocer quién protagonizaría el intermedio de la Super Bowl. Cardi B se descartaba a sí misma, en los últimos días Taylor Swift quedaba fuera de la carrera. Finalmente se ha informado en la noche de este domingo de que el protagonista en 2026 será Bad Bunny. El show se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y será transmitido por NBC.

El artista ha declarado: «La emoción que siento, más que por mí, es por aquellos que corrieron innumerables yardas para que yo pudiera hacer touchdown… por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL».

La nota de prensa distribuida por Apple Music, patrocinador del evento, incluye también declaraciones de apoyo de Jay-Z, pues Roc Nation colabora en el show: “Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Es un honor tenerlo en el escenario más grande del mundo».

Por su parte, Jon Barker, SVP of Global Event Production de la NFL, ha añadido: “Bad Bunny representa la energía global y la vitalidad cultural que definen la escena musical de hoy. Como uno de los artistas más influyentes y escuchados en streaming en el mundo, su capacidad única para conectar géneros, idiomas y audiencias lo convierte en

una elección emocionante y natural para tomar el escenario del show de medio tiempo del Super Bowl (…) Sabemos que sus actuaciones dinámicas, su visión creativa y su profunda conexión con los fans ofrecerán la experiencia inolvidable que ya esperamos de este icónico momento cultural».

El nombre de Bad Bunny no estaba en las quinielas que habían distribuido medios como Billboard. Sin embargo, resulta lógica la apuesta: el artista vuelve hoy mismo al top 10 del Billboard 200 con ‘Debí tirar más fotos‘, tras haber sido número 1 en su momento. Y eso es justo antes de que se conozca la noticia. Además, ‘Un verano sin ti’ ronda el top 40 aún en su 177ª semana, 3 años después.

Eso sí, parece muy difícil que Bad Bunny prepare algo muy distinto y específico para la Super Bowl observando su calendario. Según su web, noviembre y diciembre estará de gira por República Dominicana, Costa Rica y México. En enero estará en Colombia y Perú. El 31 de enero estará en Lima y el 5, 6 y 7 de febrero en Santiago de Chile. Y el día siguiente a estar en Chile hará la Super Bowl. ¿Qué esperar, pues, de su intermedio? Ni más ni menos que algo muy parecido a lo que su tour esté ofreciendo entonces.

Por otro lado, recientemente Bad Bunny indicó que no realizaría gira por Estados Unidos debido a la política migratoria de Trump. Esta será su gran actuación. Nos preguntamos, por tanto, cuántos guiños políticos a la población latina habrá en su show, después de que el set de Kendrick Lamar de este 2025 tuviera varios guiños muy sutiles a la población afroamericana. Ya lo avanza en su declaración: si hace el show es «por su gente, su cultura y su historia»…