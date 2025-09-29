‘NEW AGE’, el gran himno rockero de sleepazoid

sleepazoid es un quinteto australiano compuesto por los músicos Nette France, Josef Pabis, Luca Soprano, George Inglis y Jim Duong. En Bandcamp aseguran nutrirse de «la energía cruda del grunge, la profundidad atmosférica del shoegaze y los ritmos del post-punk».

Tienen un EP llamado ‘running with the dogs’ en el que su sonido queda perfectamente explicado, y ahora han publicado dos temas que se han convertido de manera casi instantánea en los más escuchados de su carrera: el onírico ‘3AM’ y un tiro llamado ‘NEW AGE’ que escogemos como Canción del Día hoy.

Nette France ha explicado que se trata de una canción post-ruptura, pero por encima de eso su fuerza, sus cambios de ritmo, su furia… apuntan a la categoría de himno.

La artista asegura que «vive una nueva era» en lo que podría haber representado una portada del NME en los 90, mientras la letra resulta en verdad una afirmación de una misma, alejándose de la persona deseada: «ya no tengo miedo de lo que me gusta / visto como quiero / lloro cuando lloro / ya no tengo miedo de ser quien soy».

Según AAABackstage, lo que planean sleepazoid no es tanto un debut largo, como otro EP de cara a principios de 2026.

