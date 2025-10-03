RFTW: Jamie Woon, Kali Uchis, La Paloma, Molly Nilsson…

Hoy 3 de octubre sale el nuevo disco de Taylor Swift, pero no es el único lanzamiento largo de la jornada, aunque desde luego sí el más destacado y el único peso pesado. Editan nuevos álbumes también Jamie Woon -el primero en 10 años-, La Paloma o Pshycotic Beats. Durante la semana ha editado disco Molly Nilsson (en la foto) y bb trickz ha lanzado un EP de cinco minutos. Kali Uchis reedita su último álbum.

La semana ha dejado varios comebacks interesantes, como los de Lianne La Havas, Dry Cleaning, Louis Tomlinson o Melody’s Echo Chamber. The Charlatans publican single producido por Dev Hynes (Blood Orange).

Una serie de artistas, por otro lado, siguen avanzando sus próximos trabajos, entre los cuales destacan Ralphie Choo, The Last Dinner Party, Depresión Sonora o Natalia Lacunza. De la cosecha nacional recogemos también nuevos temas de Bom Motion Club, Marinita Precaria, One Mafalda o Los Chivatos. La sorpresa de la semana la ha dado Mónica Naranjo (escrito por Nebulossa).

La jornada de novedades es tan variada costumbre, pues hoy estrenan lo mismo María Escarmiento que Benjamin Biolay. Se suceden en la playlist interesantes singles por descubrir de Chanel Beads, Sofía Amores, fred again con Amyl and the Sniffers, Young Miko, Good Neighbours, Metrika, Phantogram, BENEE o Vance Joy. Entre las recomendaciones de la casa, Sekou.

Miguel, Casey Daniel, Micah P. Hinson, Skullcrusher, Westerman o la colaboración de Hony Dijon y Chlöe… todas estas novedades y más están disponibles en la playlist de Apple Music «Ready for the Weekend».

