Victoria Justice te trae el 4º «zombie» de 2025… ¿o el primero?

Varias canciones con «zombie» en su título han hecho las delicias del pop este 2025. Tenemos ‘Zombie’ de YUNGBLUD, homónima total al hit de Cranberries que se acerca a 2.000 millones de streams.

Luego tenemos ‘Zombieboy’, una de las canciones favoritas de los «little monsters» de ‘MAYHEM’ de Lady Gaga: ya solo hay que ver su título. Tenemos su canción-pareja, ‘Zombie Lady’, también una de las canciones favoritas del disco de Damiano David… Y desde esta semana sumamos ‘Zombie Love’ de Victoria Justice.

- Publicidad -

Victoria Justice es una cantante y actriz conocida por su papel de Lola Martínez en ‘Zoey 101’ (2005-2008) y el de Tori Vega en ‘Victorious’ (2010-2013). También por el musical ‘Spectacular!’. De manera paralela, cuenta con una discreta carrera discográfica, a menudo vinculada a su carrera como actriz.

De hecho, este ‘Love Zombie’ que ahora se edita es una filtración que circulaba por la red y que sus seguidores reclamaban en plataformas de streaming oficiales. Parece que se llegó a grabar en 2010 y se filtró en 2023. De hecho, una persona escribe en Reddit: «La demo de esta canción fue triple platino en mi habitación todo el verano y esto es la guinda del pastel para mí». Es nuestra «Canción del Día» hoy.

- Publicidad -

No es de extrañar que se reclamara su edición. Sin inventar la rueda, es un pepinazo de electropop que Dannii Minogue podría haber incluido en aquel disco tan chulo que hizo en los 2000… y su hermana un poco también. Versando sobre un «amor zombie», es decir, que resucita y «te vuelve loca», ni que decir tiene llega a tiempo para Halloween.

