Muere Diane Keaton a los 79 años

Diane Keaton, la legendaria actriz, ganadora del Óscar por ‘Annie Hall’, ha fallecido a los 79 años en California, informa la revista People.

Keaton alcanzó la fama en la década de los 70 gracias a su papel de Kay Adams en ‘El Padrino’ (1972) de Francis Ford Coppola, un clásico instantáneo que le abrió las puertas a su exitosa carrera cinematográfica. Repitió el papel en ‘El Padrino II’ (1974) y ‘El Padrino III’ (1990).

- Publicidad -

En ese mismo periodo se convirtió en musa y colaboradora habitual del Woody Allen, con quien protagonizó ‘Sueños de un seductor’ (1972), ‘El dormilón’ (1973), ‘La última noche de Boris Grushenko’ (1975) y, sobre todo, ‘Annie Hall’ (1977), que le valió el Óscar a Mejor actriz.

Conocida por su estilo andrógino y natural, Diane Keaton fue también una intérprete versátil que participó en cintas como ‘Buscando al señor Goodbar’ (1977), la cual inspiró el videoclip de ‘Bad Girl’ de Madonna; ‘Reds’ (1981), la recientemente revisitada ‘La chica del tambor‘ (1984) o ‘El padre de la novia’ (1991). Su actuación en ‘Alguien tiene que ceder’, de 2003, le valió otra nominación al Oscar.

- Publicidad -

Keaton, que nunca se casó, protagonizó junto a Goldie Hawn y Bette Midler la exitosa comedia ‘El club de las primeras esposas’ (1996), en alguna ocasión homenajeada por Ariana Grande, y se puso en el papel de directora para títulos como el documental ‘Heaven’ (1987) -sobre la vida después de la muerte- y la película ‘Colgadas’ (2000). Entre sus trabajos recientes destaca ‘The Young Pope‘ (2017) y el sleeper hit ‘Book Club’ (2018) y su menos exitosa secuela.

Diane Keaton también participó en el mundo de la música: en 2021 sorprendió apareciendo en el videoclip de ‘Ghost‘ de Justin Bieber. Por otro lado, uno de los temas más queridos de la banda chilena Dënver llevaba su nombre.