Jisoo y Zayn dan pop insulso en ‘Eyes Closed’

Jisoo es la integrante de BLACKPINK cuyo trabajo en solitario ha generado menos impacto comercial. De hecho, es la única que no ha publicado disco largo todavía, aunque sí un EP de 5 pistas, ‘AMORTAGE‘. En aquel trabajo, Jisoo se entregaba al pop de los 80 y al dance-pop de los 2010, sugiriendo que su propuesta sería la más popera y la menos urbana de todas.

Parece que aquella idea era un espejismo, porque ‘Eyed Closed’, el single que une a Jisoo y ZAYN, parece un tema de él. En concreto, de su debut ‘Mind of Mine‘ (2016), aunque mucho menos interesante en producción.

- Publicidad -

‘Eyed Closed’ es un aburridísimo medio tiempo que usa un ritmo marcado, pesado y repetitivo, rasgueos de guitarra acústica y toneladas de reverb, para disimular una composición melódica mediana y que no destaca. Ni Jisoo ni ZAYN parecen tener demasiadas ganas de interpretarla, especialmente ella. Claro, no parece su canción. Zayn le pone más esmero, pero aún así no parece haber demasiada química entre ambos.

‘Eyes Closed’ parece la típica colaboración arreglada desde una discográfica, evidentemente con la intención de relanzar la carrera en solitario de Jisoo, y de momento está funcionando relativamente: el tema sigue en el puesto 31 de los temas más escuchados en el Global de Spotify, pero en tendencia descendiente.

- Publicidad -

Por supuesto, la presencia de Zayn en ‘Eyes Closed’ es suficientemente atractiva, ya que Malik no se prodiga demasiado en la música. ‘Eyes Closed’ es su primer single desde el lanzamiento de su disco ‘Room Under the Stairs‘ en mayo de 2024.

