Rosalía convoca a sus fans hoy a las 20.45 horas

La campaña del 4º disco de Rosalía ha optado por el misterio. En lugar de ofrecer fechas, portada o título del proyecto -supuestamente ‘LUX’-, la cantante ha colgado partituras en las redes sociales o anuncios en las calles madrileñas. Está siendo precioso y también muy divertido escuchar a jóvenes tocar el supuesto nuevo tema llamado ‘BERGHAIN’. Si sabemos cómo suena es gracias a estos chavales y chavalas.
El asunto podría dejar de ser tan misterioso esta tarde-noche. Rosalía ha convocado a sus seguidores a las 20.45 horas en TikTok. Suponemos que se refiere al huso horario español peninsular.
Esperemos que entonces averigüemos algo más sobre este «rollout», al menos si el álbum sale en noviembre como se llegó a publicar en Elle, aunque luego la información desapareció; o se retrasa al año que viene. Adivinamos que, al menos un single, debería ser inminente.
De momento, la artista se ha subido a las redes sociales escuchando tremenda orquesta. Más rumores sobre el 4º álbum de Rosalía, en nuestro foro de Rosalía. Seguiremos informando.
🚨Rosalía da like y utiliza el audio de una seguidora interpretando las partituras que ella misma subió con el titulo de “Berghain” pic.twitter.com/cHC86WufAq
— ٗ (@APALEAPALE) October 14, 2025