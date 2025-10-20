Rosalía convoca a sus fans hoy a las 20.45 horas

La campaña del 4º disco de Rosalía ha optado por el misterio. En lugar de ofrecer fechas, portada o título del proyecto -supuestamente ‘LUX’-, la cantante ha colgado partituras en las redes sociales o anuncios en las calles madrileñas. Está siendo precioso y también muy divertido escuchar a jóvenes tocar el supuesto nuevo tema llamado ‘BERGHAIN’. Si sabemos cómo suena es gracias a estos chavales y chavalas.

El asunto podría dejar de ser tan misterioso esta tarde-noche. Rosalía ha convocado a sus seguidores a las 20.45 horas en TikTok. Suponemos que se refiere al huso horario español peninsular.

- Publicidad -

Esperemos que entonces averigüemos algo más sobre este «rollout», al menos si el álbum sale en noviembre como se llegó a publicar en Elle, aunque luego la información desapareció; o se retrasa al año que viene. Adivinamos que, al menos un single, debería ser inminente.

De momento, la artista se ha subido a las redes sociales escuchando tremenda orquesta. Más rumores sobre el 4º álbum de Rosalía, en nuestro foro de Rosalía. Seguiremos informando.

🚨Rosalía da like y utiliza el audio de una seguidora interpretando las partituras que ella misma subió con el titulo de “Berghain” pic.twitter.com/cHC86WufAq — ٗ (@APALEAPALE) October 14, 2025