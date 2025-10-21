El Ayuntamiento investiga el permiso de Rosalía para su evento en Callao

Rosalía visitó ayer por la noche el centro de Madrid para presentar su nuevo disco, ‘LUX’, lo cual provocó la congestión de la plaza por el elevadísimo número de personas que estaban esperando a la artista catalana. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid está estudiando si Rosalía solicitó los permisos pertinentes, según informa El País.

Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid, ha declarado esta mañana a los medios que se estaría investigando si Rosalía tenía el permiso para evento. De lo contrario, «se actuaría en consonancia», aseguró Sanz. Esta insistió en que «no parece que hubiera autorización expresa».

El Ayuntamiento estaría revisando, área por área, si la celebración del evento fue comunicada de alguna manera. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, asegura que «no consta» ninguna solicitud de permiso, pero aclara que se encuentran «revisando todas las oficinas de atención al ciudadano para comprobar si se había comunicado este evento».

Respecto a la sanción que recibiría Rosalía de demostrarse la falta de autorización, será necesario determinar la gravedad de la infracción. Carabante añade que, como no se montó ningún escenario ni había emisión de ruidos, «entiendo que no será muy grave»: «Debemos iniciar el expediente sancionador que conllevará, en su caso, la sanción correspondiente», concluyó.