Sega Bodega a Róisín Murphy: «Tu gráfica hará morir a gente»

Una semana después de la bronca pública con Boy George, Róisín Murphy vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, ha decidido revivir sus tendencias transfóbicas con una gráfica en la que asegura que la transexualidad «nunca fue real». Sega Bodega le ha dedicado un vídeo y no se ha cortado en decir que «mierdas como esta hacen que muera gente».

En 2023, Murphy arruinó la promoción del disco ‘Hit Parade’ por su visión sobre los bloqueadores hormonales. Ahora ha vuelto a las andadas con un desafortunado tweet en el que muestra una gráfica descendiente con el título ‘Estadounidenses de entre 18 y 22 años que se identifican como transgénero o no binario entre los años 2021 y 2024’.

Con esto, Murphy aprovecha para tildar la transexualidad de irreal y «terriblemente triste», además de asegurar que ha causado un «caos total entre los niños, familias y sociedad». Sega Bodega comienza su respuesta de manera certera: «Cuatro personas trans han llevado a cabo tiroteos masivos en Estados Unidos desde 2018. 4.000 han sido de hombres heterosexuales», asegura.

«El asesino de Charlie Kirk conocía a una persona trans, así que se lleva la culpa. Así estamos como sociedad», continúa el artista británico. Bodega describe a la población trans como el «saco de boxeo» de la sociedad y le pregunta a Murphy por qué cree que «cada vez menos gente está declarándose como transexual». Para finalizar, ha sido claro: «La gente trans son las víctimas de las cosas de las que estás hablando».

It was never real. Terribly sad though. Absolute havoc wreaked on children, families and society. pic.twitter.com/ULx4QT20ww — Róisín Murphy (@roisinmurphy) October 21, 2025