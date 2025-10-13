Róisín Murphy ataca a Boy George: «Eres horrible y mezquino»

Por si no habías tenido suficiente con el beef entre Nicki Minaj y Cardi B, ahora dos iconos del pop anglosajón han decidido dedicarse lindezas en X. Róisín Murphy y Boy George se han enzarzado en esta red social después de que el exvocalista de Culture Club calificara de «gente fea con alma fea» a las personas que critican su posición a favor de las personas trans. Róisín se ha dado por aludida y ha respondido, dos años después de su polémica en torno a los bloqueadores hormonales, que arruinó la promoción de su último disco, ‘Hit Parade‘ (2023).

«Podría enumerar cientos de celebridades y artistas que ni os mearían encima si estuvierais en llamas», ha escrito el cantante, desafiando a sus críticos. Y ha continuado: «Algunos de mis haters son académicos, lo cual demuestra que ser capaz de retener información no tiene nada que ver con tener inteligencia emocional. Si pensáis que yo soy estúpido, ¿cuán tontos debéis ser? ¿Y por qué ninguno de estos imbéciles tiene una foto de sí mismo en sus perfiles?»

- Publicidad -

Murphy ha contestado recordando la vez en que George la humilló en público: «Eres simplemente horrible, George. Toda esa maldad y esa mezquindad repugnante están volviendo a ti. Recuerdo la primera vez que nos conocimos en Miami, y lo primero que me dijiste fue: «Ah, no eres tan guapa como pensaba». Yo era joven y me hiciste sentir avergonzada delante de mucha gente». Murphy añade que Boy George es un artista que ha «estafado» al público durante décadas «con su poco talento y nulo encanto», y sentencia que «su momento ha acabado».

«Intentando cancelar a gente, cuando a él se le ha permitido volver a la palestra después todo lo cruel y depravado que ha sido», continúa Murphy sobre Boy George. «Una pensaría que estaría agradecido, pero no, es un hipócrita total, sobre todo en lo que se refiere a los «tranis» y los «pronombres». Murphy se refiere a dos declaraciones previas de Boy George sobre las personas trans y le acusa de defender a este colectivo ahora de forma oportunista, porque en un momento «dejó de vender entradas».

- Publicidad -

El drama continúa con la intervención de los fans de ambos. Cuando una fan de Murphy defiende a la irlandesa señalando que su alma sí es «pretty», George contesta que es «pretty disappointing», en relación con sus declaraciones sobre los bloqueadores hormonales. Y cuando otra persona las saca a relucir, Murphy responde: «Estoy cansada y harta de este tema. Si compraste el disco o entradas para los conciertos, gracias, pero tú no posees mi alma. Si estás buscando una oferta, hay muchos artistas que están dispuestos a venderla, Boy George el primero».

En otro mensaje, Murphy asegura que tiene más cosas que contar sobre Boy George, pero que se las reserva para cuando escriba su libro. En él, contará la manera en que los medios le dieron la espalda después de sus palabras sobre los bloqueadores, a pesar de que ‘Hit Parade’ estaba siendo considerado por muchos el disco del año. Fue top 2 en la lista de JENESAISPOP, a pesar de todo.