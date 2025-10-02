El beef entre Nicki Minaj y Cardi B ya es incómodo

Cardi B es número 1 del Billboard 200 y doble platino directo con ‘Am I the Drama?‘. Esto último se debe a la inclusión de viejos hits como ‘WAP’ en el tramo final del largo-larguísimo. Además, el álbum se ha beneficiado de una oferta de venta digital a 5 dólares y de diferentes ediciones. Nicki Minaj simplemente no se podía quedar callada.
La autora de ‘Anaconda‘ acudía a las redes simplemente para postear «$4,99» en relación a susodicha oferta. También ha aprovechado para anunciar su comeback a 6 meses vista, para el 27 de marzo. Cardi B ha contestado. Y el infierno se ha desatado.
Entre las lindezas que Nicki Minaj ha escrito en redes: «estás cayendo en listas con una gran panza» -en referencia a su cuarto embarazo- o «no pudiste vender más que yo». Cardi B no ha pasado del tema como SZA y también ha atacado a Nicki en lo personal. El tuit «Barbie cocainómana» va a pasar a la historia, pero después ha ido más allá. Cardi se pregunta en X por qué Nicki Minaj no se compara con otros artistas: «Has estado en el juego durante 16 años, tienes que compararte con la gente que empezó en tus tiempos: Rihanna, Taylor Swift, Drake… Esos son los números con los que tienes que competir».
El asunto se ha puesto más chungo aún cuando Cardi B ha criticado que mencione su embarazo… aludiendo a los supuestos problemas de fertilidad de Nicki, y acusándola de estar siempre drogada y de tener otros problemas de salud mental. «Te diagnosticaron esquizofrenia y bipolaridad durante casi 9 años y estás enganchada a drogas duras como la cocaína y el xanax. No escuchas a nadie a tu alrededor».
Por si fuera poco, el caso del hermano de Nicki Minaj, acusado de abusar de una menor, también ha salido a colación, en un «beef» que si alguna vez fue divertido, hace tiempo que no retiene nada ni parecido. Cardi B ha asegurado en un post que es la última vez que la va a contestar, le pide que vaya a terapia para resolver sus traumas y que la deje tranquila, ¿pero será capaz de cumplir su promesa?
Podría decir que mientras se está cometiendo un genocidio, en un mundo en el que Trump se entretiene planeando detenciones en torno a la Super Bowl de Bad Bunny, en un mundo en el que proliferan los bulos en las redes sociales, no tengo ni tiempo ni ganas de esto ya. Pero eso sería fácil e injusto para Cardi B y Nicki Minaj. Lo que tampoco se nos puede escapar es que la mejor manera de la que ambas podrían salir de esta mierda es con un buen «diss track», porque hace ya demasiado tiempo que ninguna de las dos tiene siquiera un hit en las listas que merezca la pena. Dadnos un ‘Not Like Us‘ o dejadnos tranquilos.
Quiet as kept the truth is you BEEN diagnosed with schizophrenia and bipolar for almost 9 years and you also on heavy drugs COCAINE.. PERCS.. AND XANAX!!! You don’t listen to nobody around you.. the only person that have the power is Kenneth Petty… but you know what happens wit…
— Cardi B (@iamcardib) October 1, 2025
Cocaine Barbie
— Cardi B (@iamcardib) September 30, 2025
Dear Onika Tanya Maraj,
This my last time responding to you because this past Twitter now.. I gotta see you… but first ima tell you truth.. You said out your own mouth that the lil girl in you haven’t forgave your mother yet and that’s because your mom used to stay silent when…
— Cardi B (@iamcardib) October 1, 2025