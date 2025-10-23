Rosalía anuncia listening parties globales, sin incluir Madrid

Rosalía va a presentar su próximo disco, ‘LUX’, en exclusiva alrededor del mundo. La única ciudad española que ha elegido para estas ‘listening parties’ es Barcelona, aunque la presentación de la portada haya tomado lugar en Madrid. Ciudad de México, Nueva York, Tokio y Londres, entre muchas otras, también han sido incluidas.

Para poder escuchar el disco de Rosalía antes de su lanzamiento el 7 de noviembre es necesario inscribirse en el apartado de «Eventos» encontrado en la página web oficial de la artista. Para acceder a la escucha de Barcelona, será necesario rellenar el formulario con tus dastos y responder a una pregunta: ¿Qué significa para ti la palabra LUX?.

Listening parties de ‘LUX’:

Ciudad de México – 29 de octubre

Nueva York – 1 de noviembre

Barcelona – 5 de noviembre

Ámsterdam – 5 de noviembre

Amberes – 5 de noviembre

Berlín – 5 de noviembre

Bogotá – 5 de noviembre

Buenos Aires – 5 de noviembre

Lima – 5 de noviembre

Lisboa – 5 de noviembre

Londres – 5 de noviembre

Milán – 5 de noviembre

París – 5 de noviembre

Santiago de Chile – 5 de noviembre

San José – 5 de noviembre

Santo Domingo – 5 de noviembre

São Paulo – 5 de noviembre

Estocolmo – 5 de noviembre

Tokio – 5 de noviembre

Toronto – 5 de noviembre