Rosalía anuncia listening parties globales, sin incluir Madrid

Rosalía va a presentar su próximo disco, ‘LUX’, en exclusiva alrededor del mundo. La única ciudad española que ha elegido para estas ‘listening parties’ es Barcelona, aunque la presentación de la portada haya tomado lugar en Madrid. Ciudad de México, Nueva York, Tokio y Londres, entre muchas otras, también han sido incluidas.
Para poder escuchar el disco de Rosalía antes de su lanzamiento el 7 de noviembre es necesario inscribirse en el apartado de «Eventos» encontrado en la página web oficial de la artista. Para acceder a la escucha de Barcelona, será necesario rellenar el formulario con tus dastos y responder a una pregunta: ¿Qué significa para ti la palabra LUX?.
Listening parties de ‘LUX’:
Ciudad de México – 29 de octubre
Nueva York – 1 de noviembre
Barcelona – 5 de noviembre
Ámsterdam – 5 de noviembre
Amberes – 5 de noviembre
Berlín – 5 de noviembre
Bogotá – 5 de noviembre
Buenos Aires – 5 de noviembre
Lima – 5 de noviembre
Lisboa – 5 de noviembre
Londres – 5 de noviembre
Milán – 5 de noviembre
París – 5 de noviembre
Santiago de Chile – 5 de noviembre
San José – 5 de noviembre
Santo Domingo – 5 de noviembre
São Paulo – 5 de noviembre
Estocolmo – 5 de noviembre
Tokio – 5 de noviembre
Toronto – 5 de noviembre