RFTW: Lily Allen, Depresión Sonora, Demi Lovato, Mon Laferte…

Hoy 24 de octubre sale el nuevo disco anunciado por sorpresa de Lily Allen, el primero en siete años. También se editan nuevos álbumes de Depresión Sonora, Demi Lovato, Mon Laferte, Miguel, Sigrid, Alice Wonder, Bum Motion Club, Dave, Chico Jorge, ARTEMAS, Los Chivatos, Sadie Jean o Bon Jovi. Entre las reediciones, el disco de Rose Gray, con colaboraciones de JADE o Melanie C.

Hay nuevos singles destacados de Natalia Lacunza, Hemlocke Springs y Oneohtrix Point Never, quienes además han anunciado sus próximos discos. En el terreno del pop anglosajón, llegan lanzamientos de Megan Thee Stallion, EJAE, Cigarettes After Sex, Tyla y Daniel Caesar.

- Publicidad -

En cuanto a la música en castellano, destacan las nuevas propuestas de Carlos Sadness, Irenegary, Laaza junto a Rodrigo Cuevas, VVV [Trippin’ You], Celia Becks, Toldos Verdes, Cora Yako, Vicente Navarro, Yarea y TURIAN BOY con Casero.

Están de estreno también U.S. Girls, Young Miko, Colectivo Da Silva, 5 Seconds of Summer, Ángel Stanich, Alice Phoebe Lou, Eartheater, Siloé, Claire Rosinkranz, Ekko Astral, Leon Thomas… y The Chainsmokers vuelven a trolear al mundo: después de ‘Beach House’, llega ‘The Cure’.

