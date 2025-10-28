Adiós a Björn Andrésen, Tadzio de ‘Muerte en Venecia’

Björn Andrésen, el actor y músico sueco que encarnó al joven Tadzio en ‘Muerte en Venecia‘ (1971), ha muerto a los 70 años, ha confirmado a un periódico sueco Kristian Petri, co-director del documental sobre la vida de Andrésen, ‘El chico más bello del mundo‘ (2021).

‘Muerte en Venecia’, la extraña y fascinante película de Luchino Visconti, basada en la novela homónima de Thomas Mann, convirtió a Andrésen de forma inmediata en un icono cultural internacional de la época, y en un símbolo de la belleza juvenil gracias a su androginia. Fue especialmente popular en Europa, y en Japón su fama llegó a ser comparada con la de los Beatles.

- Publicidad -

En ‘Muerte en Venecia’, Andrésen interpretaba a un joven polaco que se convierte en objeto de deseo del protagonista, un compositor maduro (interpretado por Dirk Bogarde) que viaja a Venecia en busca de descanso tras una crisis creativa y personal. El telón de fondo histórico de ‘Muerte en Venecia’ es una epidemia de cólera que azota la ciudad.

Andrésen, quien también componía y tocaba el piano, tenía apenas 15 años cuando saltó a la fama y aquel papel le marcó profundamente, dejándole secuelas emocionales que detallaría en ‘El chico más bello del mundo’. El documental -cuyo título proviene de una expresión del propio Visconti para referirse a Andrésen- muestra cómo esa idealización y la explotación de su imagen afectaron su identidad, su salud mental y sus relaciones personales.

- Publicidad -

El papel de Tadzio marcó para siempre la carrera cinematográfica de Andrésen, quien nunca repitió la notoriedad de aquel personaje. Durante los 70 y 80, participó en películas, coros y series de televisión, y en 2019 su breve pero memorable aparición en ‘Midsommar‘, donde interpretó al anciano danés Dan, fue entendida como un reconocimiento a su trayectoria.