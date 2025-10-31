10 Fotos Halloween: Mariah Carey, Demi Lovato, Lizzo…

Los disfraces de Halloween de las celebridades se vienen sucediendo desde hace días. La reina oficial de Halloween, Janelle Monáe, ha vuelto a ofrecer diferentes atuendos, de vampiresa en la playa y ‘El gato en el sombrero’, y su rival y amiga, Lizzo, ha ido a por la atención más nicho, disfrazándose de portadas de libros de Quan Millz, y de snack de queso.

Aunque la corona de Halloween este año -a espera de lo que haga Heidi Klum- se la debe llevar Demi Lovato, que ha traído a la vida a Poot Lovato, su hermana secreta, incluso marcándose una genial sesión de fotos en el sótano. Desde Japón, Mariah Carey ha sorprendido con una peluca rosa. Y desde Barcelona, Lady Gaga da vida a su ‘Garden of Eden’… ¿será una señal?

Otros disfraces destacados lanzados estos días son los de Jade de portada de ‘Gremlins’; Paris Hilton, que ha recreado looks icónicos de Britney Spears y Madonna, o Christina Aguilera, vestida de barco naufragado. Quien más ha arriesgado, sin duda, Julia Fox, que se ha disfrazado de Jackie Kennedy en el peor día de su vida. ¿Algún hombre en este tinglado? Sí, Ed Sheeran.

