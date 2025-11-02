Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por «acoso y bullying»

Una semana después de que Lily Allen relatase al detalle su turbia separación del actor David Harbour en ‘West End Girl’, Daily Mail publica que Millie Bobby Brown habría denunciado supuestamente a la estrella de ‘Stranger Things’ por acoso, «bullying» e intimidación.

El tabloide británico asegura que la actriz habría presentado una denuncia, formada por «páginas y páginas» de acusaciones, en la que detalla diferentes instantes de acoso por parte del actor. También clarifican que estos no serían de índole sexual y que el documento habría sido entregado días antes del comienzo del rodaje de la última temporada.

En la noticia también se revela que Netflix habría llevado a cabo una investigación interna y privada que habría durado meses. Algo que juega en favor de la veracidad de esta información es que ni Brown ni Harbour han sido vistos juntos durante los eventos promocionales de la serie.

Las fuentes del medio británico también alegan que Lily Allen habría apoyado a Harbour durante estos momentos: «Lily estuvo a su lado en todo momento, ya que fueron tiempos complicados para ambos».

La cuarta temporada de ‘Stranger Things’ constará de 8 episodios que se estrenarán en tres tandas: los cuatro episodios llegarán el 27 de noviembre, los tres siguientes el 26 de diciembre y el final de la serie se estrenará el 1 de enero de 2026.