Sadie Jean: «La tortura emocional… yo lo hago por la trama»

Sadie Jean es una joven cantautora de Los Ángeles que se dio a conocer en 2021 gracias al viral de su single ‘WYD Now?’, la historia de una persona que, ya en sus veintitantos, sigue pensando en un amor de la adolescencia. Un par de años después, Jean ha publicado su primer disco, ‘Early Twenties Torture’, donde reflexiona sobre las lecciones emocionales que deja la juventud. Jean lo presentará en España en diciembre: el día 7 en la sala Razzmatazz 3 de Barcelona (entradas) y el 8 en la Changó de Madrid (entradas). Ningún fan de Taylor Swift, Gracie Abrams u Olivia Rodrigo se la debería perder. Hablamos con Jean vía Zoom, justo el día antes de que salga su disco, sobre sus primeros pasos en la música, su nuevo disco y sus canciones favoritas de Taylor: no se decide en una.

Tu disco sale ya. ¿Te sientes preparada para dejarlo ir? ¿O le tienes demasiado cariño?

Tengo muchas ganas de que salga, y cuanto más espero más ansiosa me pongo. No quiero seguir guardando estas canciones en mi Dropbox, tengo ganas de que la gente las escuche.

¿Cuál es tu canción favorita de las que no han salido?

‘This Time Around’ es la que más ganas tengo de que la gente escuche. O ‘Know You Forever’. Ambas muestran una faceta diferente de mí, y tengo ganas de saber qué piensa la gente. Además, me gusta mucho cantarlas en directo. ‘Know You Forever’ puede ser mi favorita de las dos, habla sobre mis amigos y la letra es divertida y ocurrente.

Para quien no te conozca, naciste en 2002, ¿qué precipitó tu amor por la música?

Mis padres dicen que me inventaba canciones antes incluso de saber hablar. Me inspiraban mucho las canciones que sonaban en la radio, porque pasaba muchas horas en el coche con ellos: Katy Perry, OneRepublic, Taylor Swift, Coldplay… Cuando escuchaba a esos artistas pensaba que yo también quería escribir canciones como las suyas.

¿Recuerdas la primera canción que aprendiste a tocar?

‘Teardrops on My Guitar’ de Taylor Swift. Me encantaba esa canción y quise aprenderla con la guitarra.

¿Cuál es tu canción favorita del nuevo disco de Taylor, y cuál es tu favorita de toda la historia?

Del nuevo disco, ‘The Fate of Ophelia‘. De todos los tiempos… ‘I Almost Do’. Con perdón de ‘All Too Well’. Todo el disco ‘Red‘ (2012) me encanta. ‘Enchanted’ es otra de mis favoritas.

‘Early Twenties Torture’ es un título curioso. ¿Por qué es una tortura tener 20 años?

En mi experiencia, en mis veintes me he sentido adulta por primera vez y he tenido que asimilar la pérdida de la infancia, y eso da un poco de miedo. Por otro lado, en esta época de la vida una no toma las mejores decisiones y se mete en situaciones que no son convenientes. Pero soy joven, digo que lo hago por la trama (ríe). La adultez temprana es una montaña rusa emocional.

¿La esperanza es que entonces los años buenos vienen después?

(ríe) ¡Yo creo que sí! Al menos, eso espero. Espero estar un poco mejor a los 25.

Estaba pensando más bien en tener 40, 50… La gente dice que la vida mejora mucho a los 60.

Espero que sea así, cuando haya aprendido todas mis lecciones.



¿Cómo describes el sonido del disco?

Yo me considero cantautora, sobre todo, así que las canciones destacan principalmente por la voz y las letras. Pero en el disco me ha gustado experimentar con diferentes sonidos; por ejemplo, la última canción, ‘See You On Sunday’, tiene influencias del jazz, y otras tienen influencias del pop de los 2000. Escribo mis canciones primero con instrumento y voz, y después decido la producción.

¿Cuál es la cronología del disco?

La primera canción que escribí fue ‘I Tried’, la compuse hace dos años y es la que abre el disco. Supe en el momento en que la escribí que iba a estar en mi debut. Y la última la escribí el mes pasado: ‘See You On Sunday’.





‘The One That I Want’ es mi favorita personal. ¿Qué me puedes contar de ella?

La escribí hace dos veranos. Estaba muy obsesionada con un chico que me daba largas todo el rato, fue la situación más frustrante del mundo y me consumía cada día, pero por alguna razón él me seguía gustando, a pesar de que sabía que no tenía suficientes cualidades positivas que compensaran todo lo demás. ‘The One That I Want’ es importante porque es la canción que incluye el título del disco.

Te formaste en el Clive Davis Institute of Recorded Music. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje?

Aprendí a componer canciones con otras personas. Aprendí mucho, porque cuando era pequeña nadie a mi alrededor hacía música. Si hubiera dicho en voz alta que quería ser una pop star, nadie me habría tomado en serio. En el Clive Davis Institute me sentí comprendida por primera vez. La mayor lección, sin duda, fue aprender a colaborar.

¿Cómo has aplicado ese afán colaborativo en el disco?

En el disco he escrito canciones con personas que eran compañeros en el Clive Davis Institute; de hecho, solo he escrito una canción sola en el disco: ‘I Miss My Friend’.

‘WYD Now?’ fue un momento viral muy importante para ti. ¿Crees que esa canción siempre representará lo que haces, o que se convertirá en un momento naíf en tu carrera?

Me encanta esa canción y me siento afortunada de que sea mi «hit», o como quieras llamarlo… pero al mismo tiempo siento que he evolucionado mucho como artista y estoy segura de que en diez años no creeré que me representa del todo, como artista y persona. Pero me sigue gustando mucho.

¿Nunca fue una opción meterla en el disco? ¿Ni siquiera revisitada?

Sentía que no formaba parte de este nuevo mundo que he creado. Salió en mi primer EP, que hablaba de mis años adolescentes y mi primer amor. No tenía sentido encajarla en la historia de ‘Early Twenties Torture’ y nunca consideré incluirla, porque se siente mucho más joven que el disco.

¿Tienes alguna colaboración soñada?

Dolly Parton, puestos a soñar… y con Olivia Dean, ¡la amo! También Chris Martin y, por supuesto, Taylor Swift.



