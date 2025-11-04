Katy Perry lanzará single, ‘Bandaids’: qué se sabe

Como queriendo pasar página rápidamente de la era ‘143‘, aunque la gira que promociona el disco continúa y está a punto de llegar a España, Katy Perry prepara el lanzamiento de un single, ‘Bandaids’, que ya se puede guardar en pre-order. Se desconoce la fecha de estreno, pero parece que no pasaría del mes de noviembre.

Los rumores sugieren que ‘Bandaids’ abordará los altibajos emocionales que Katy Perry ha atravesado desde 2017. La canción habría sido compuesta y producida por la propia Perry junto a Greg Kurstin (Adele), Cirkut (Lady Gaga, Perry) y Andrew Watt (Post Malone, Miley Cyrus).

- Publicidad -

¿Qué sonido puede anticiparse de este tándem de colaboradores? Por un lado, Cirkut y Andrew Watt han formado parte este año del equipo detrás de ‘Mayhem’, el último trabajo de Lady Gaga. Por otro, Greg Kurstin no colaboraba con Perry desde la era ‘Prism’ (2013), cuando produjo las baladas de corte espiritual ‘Double Rainbow’ y ‘Spiritual’. Y aunque Cirkut ya figuraba en ‘143’, todo apunta a que ‘Bandaids’ tomará una dirección distinta a la de aquel denostado disco.

Recientemente, Perry ha sido vista rodando un proyecto misterioso en el Puente Hills Mall, conocido por ser una de las localizaciones donde se rodó la primera parte de ‘Regreso al futuro’ (1985). Parece que podría ser el videoclip de ‘Bandaids’.

- Publicidad -

La gira ‘143’ llega a España de forma inminente: el día 9 de noviembre pasa por el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11, por el Movistar Arena de Madrid. Perry ha anunciado estos días dos fechas adicionales en España, ya para 2026, en los festivales O Son do Camiño (Galicia) y Río Babel (Madrid).