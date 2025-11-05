Todos fuimos unos capullos en el amor, pero Stivijoes lo admite

Stivijoes no es todo tristeza. El artista nacido en Barcelona se volvió viral el año pasado con ‘Terapia’, un monumento al ‘oversharing’ en el que el catalán enumeraba algunas de las personas más importantes de su vida, a la vez que pedía perdón a otras. En ‘Toda una vida’, su acercamiento particular al indie rock, mezcla su marca personal con lo romántico. Es la Canción del Día.

El segundo single de ‘El único ser sin talento’, el debut de Stivijoes que verá la luz el próximo 14 de noviembre, no engaña de ninguna forma. Desde los primeros segundos, ‘Toda una vida’ deja claro que se trata de un tema de pop con guitarras y eso es lo que es durante toda su duración, directo y al grano. Y así de efectivo resulta también.

Acompañando a una pegadiza melodía en las estrofas, la letra de Stivijoes no se centra tanto en la sobreexposición, pero sí en la honestidad y en esos elementos con los que cualquiera se puede sentir identificado. «Desde que te has vuelto la prota de mi galería» o «Desde que eres mi amuleto has cambiao’ mi suerte» son algunas de las frases más románticas de la canción.

Stivijoes, que ahora sabe «qué día libran los taxis», deja la mejor parte de la letra para el absoluto final, en el que asegura que le da «rabia» que a su pareja le hayan «hecho daño antes de mí», pero este relativiza: «Imagino que yo también hice llorar así / Yo también fui un capullo», admite.