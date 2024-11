stivijoes: «Aunque no seas fan del terror, es casi obligado engullir ‘Uzumaki'»

stivijoes se ha anotado uno de los éxitos más inesperados de los últimos tiempos: ‘Terapia’, millonario en streamings ya antes de su remix con Xavibo. Una canción confesional que, paradójicamente, habla del valor de la amistad por encima de los números.

Fichado por Sonido Muchacho, el artista ha seguido publicando singles como ‘Se siente bien’, el estupendo ‘Solo’ y el bailable ‘MENTIROSO’, todas de alguna manera vinculadas con ‘Terapia’. Temas que Raúl Rodríguez Orgaz -su verdadero nombre- ha ido acabando con Anxo Ferreiro, ex Novedades Carminha, masuno o St Woods. stivijoes es el nuevo invitado de Meister of the Week, nuestra sección comisariada por Jägermeister, y el artista ha querido hablarnos de una de las grandes joyas de la novela gráfica, ‘Uzumaki’.

¿Por qué has escogido hablar de ‘Uzumaki’ de Junji Ito?

Ha sido una mezcla entre mi obsesión con el mundo del manga que lleva presente desde que soy pequeño, la expectación por la nueva serie homónima, y Halloween, que ahora que lo pienso la verdad es que no soy muy fan, bueno, y del terror tampoco (risas)… A pesar de eso, ‘Uzumaki’ sigue siendo una verdadera obra maestra y necesito recomendársela a todo el que lea esto.

¿Cuándo la descubriste?

Pues hace un par de años. Conocía la obra de hace mucho más, ya sabes, por lo menos en Japón es una obra de culto, de esas que, aunque no seas fan del género, estás casi obligado a engullir. No dejaban de salirme por Pinterest e Instagram paneles de la novela, paneles increíbles que me quedaba mirando sin parar, aunque no supiera de qué trataba nada de eso. La cuestión es que por cosas de la vida a mi tatuador de confianza en ese momento le dio muy fuerte por Junji Ito y él sabía que a mí todo ese rollo me encantaba, así que por el mero hecho de que él quería tatuar alguna ilustración de ese mismo autor, me propuso hacérmelo gratis. Claro, yo le dije que sí sin pensarlo y me encontré en una carrera contrarreloj para leerme ‘Uzumaki’ antes de tener para toda la vida uno de los dibujos más característicos de la obra (risas). Y me encantó, no podía despegar la mirada de las páginas, bueno, y ahora no puedo despegar la mirada de mi estómago, donde tengo uno de los paneles más característicos, ¡para siempre! El de la chica con la espiral en la cara.



¿Qué te gustó más del libro, la parte de terror o el costumbrismo social?

Como ya he dicho antes, no soy un gran fan del terror, en ninguno de sus formatos, ni cine, ni series, ni libros y desafortunadamente tampoco manga. Pero sin duda, el terror de ‘Uzumaki’, donde todo parece más una moraleja que simplemente relatos de miedo porque sí, hizo que la obra me encantara y que me leyera cada capítulo uno detrás de otro. Por otro lado, creo que la gracia de toda la historia reside en ese costumbrismo, donde el pueblo parece aceptar esa obsesión por las espirales y no quiere darse cuenta de que están relacionadas con todo lo sobrenatural que va ocurriendo a medida que avanza la trama.

¿Cuáles son los elementos más significativos de ‘Uzumaki’ para ti? ¿Los relatos entrelazados? ¿La obsesión de personajes con fenómenos sobrenaturales?

Eso: las “lecciones” o “moralejas” de cada episodio conclusivo, donde se conecta ese terror causado por las espirales con obsesiones que tienen los personajes que van apareciendo. Los novios a los que no les permiten estar juntos así que acaban entrelazados, literalmente, para toda la eternidad; la chica que solo quiere llamar más y más la atención y acaba siendo consumida físicamente por su pelo; o la chica que se obsesiona por haber sido rechazada y ese mismo pensamiento acaba absorbiéndola hasta no dejar nada de ella.

Acción reacción, simple pero eficaz, me encanta.

¿Qué te parece Junji Ito como dibujante en sí, al margen de la construcción de personajes, etc.?

Es justo lo que me enamoró antes de empezar a leerlo, el detalle en los trazos, el horror perfectamente ilustrado, los paisajes, y la representación de las emociones en las caras de los personajes. Todo se fusiona a la perfección y crea ese estilo tan particular al que no le quieres quitar el ojo de encima, y vas encontrando cosas nuevas en cada panel.

¿Algún otro trabajo suyo que destacar? ¿O de artistas similares?

Aquí me pillas, en cuanto a Junji Ito no he salido de ‘Uzumaki’, y como el terror no es santo de mi devoción tampoco he investigado mucho más allá. Siempre puedo utilizar el comodín de recomendar ‘Berserk’, no he podido terminarla, pero sí que puedo decir que desprende un poco esa vibra de oscuridad y horror en gran parte de sus páginas.

¿Estás al tanto de la adaptación que se hizo en cine de Uzumaki? ¿Qué te parece la nueva serie de Max?

Pues no tenía ni idea de que había una live action de ‘Uzumaki’, no tiene muy buena pinta, pero no me importaría echarle un vistazo. En cuanto a la serie nueva, tengo sentimientos encontrados. El primer capítulo es una obra maestra, el ritmo es perfecto, las decisiones artísticas acertadísimas, como mantener el blanco y negro, o respetar el estilo de dibujo del autor, y la animación es un 10. El problema viene a partir del segundo capítulo, que es hasta donde he visto yo, la calidad baja en picado y todo pierde un poco de sentido, se siente desordenado, puede que tenga que ver con que el director del primer capítulo se acabó bajando del carro y tuvieron que tirar de lo que tenían. Pobre Junji Ito, por lo que he visto siempre acaban estropeando sus obras cuando las llevan a la pantalla.

¿Qué te parece el boom de terror que se suele vivir en torno a Halloween?

No es que lo odie, pero no lo disfruto, soy una persona muy vergonzosa y me cuesta disfrazarme, y como ya he comentado, el terror no es lo mío, no acabo de llevar muy bien la sensación del miedo, y si por otro lado no está bien hecho, tampoco disfruto del intento fallido. Pero bueno, lo respeto y me encanta la implicación y la ilusión de la gente por esa época.

¿Crees que prestamos suficiente atención al terror japonés en Occidente?

Creo que no prestamos la suficiente atención al arte japonés en general, y con eso incluyo al terror, es una pena porque tienen ideas súper frescas, que aquí en Occidente se han visto o poco o nada, pero seguimos quemando lo que ya conocemos y a lo que estamos acostumbrados. Imagino que pasar ese umbral de comodidad es complicado, y enseguida criticamos o nos cerramos en banda. ¡Poco a poco!

El manga tiene muchos seguidores, ¿pero crees que alguna vez llegará al público generalista, masivo ahora que todo se está globalizando y artistas orientales tienen más y más visibilidad?

Eso espero, la verdad, por lo menos se empieza a sentir de esa forma, ¿no? ‘One Piece’, ‘Shingeki no Kyojin’, ‘Jujutsu Kaisen’, cada día es más y más gente la que consume anime, se popularizan series y películas animadas japonesas a niveles descomunales, cuando antes costaba mucho más y se tenía una visión muy diferente. Es cuestión de tiempo que con el manga pase lo mismo, es el siguiente paso, trasladar todo ese interés que está surgiendo por el anime, al formato papel, al manga. De verlo a leerlo, y cuando ocurra la gente se dará cuenta de cuantas historias fascinantes más hay por descubrir en este formato. No hay prisa, que se tomen su tiempo. Todo llega (risas).