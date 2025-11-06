Madonna reedita «Confessions» esta noche, improvisadamente

Siguiendo con las reediciones de la discografía de Madonna, ‘Confessions on a Dancefloor‘ (2005) será reeditado esta noche en conmemoración de su 20 aniversario. El disco es visible en Spotify, aunque su escucha no estará disponible hasta la medianoche.

La reedición solo se producirá de momento en formato streaming y, además del tracklist original, incluirá tres bonus y cinco remezclas. Los temas “nuevos” son ‘Fighting Spirit’, editado originalmente en el boxset de «Confessions»; ‘Super Pop’, bonus exclusivo del club de fans de Madonna; e ‘History’, cara B de ‘Jump’. En cambio, ‘Triggering’, cuarto descarte del disco, vuelve a quedar fuera.

El lanzamiento parece improvisado, ya que no se lanzará en formato físico. Warner no parece haber puesto mucho empeño en elegir una portada que haga justicia a la importancia del lanzamiento ni en ofrecer contenido realmente novedoso para sus seguidores. Por ejemplo, la maqueta de ‘Keep the Trance’ lleva años filtrada, pero no se ha recuperado para este lanzamiento. Al menos, parece que se habría respetado el formato “sin interrupciones” del disco original, el cual tampoco estaba disponible en streaming.

13. Fighting Spirit

14. Super Pop

15. History

16. Hung Up (Chus & Ceballos Remix)

17. Sorry (PSB Mini-Mix)

18. Get Together (Jacques Le Cont Mix)

19. Jump (Axwell Remix)

20. Hung Up (Archigram Remix)

