Hilary Duff «madura» y despierta en su estupendo regreso

Hilary Duff regresa con su primer single en nueve años. ‘Mature’ es, curiosamente, la canción en la que Duff realmente «madura», evoluciona y, al mismo tiempo, reconecta con sus raíces y con sus inicios guitarreros. Esta vez, sin embargo, el sonido adopta un matiz más alternativo, en la onda de Olivia Rodrigo, Aly & AJ o The Veronicas.

‘Mature’ acierta al ofrecer una melodía pegadiza pero contenida, que atrapa con las escuchas. No busca ser un bop explosivo, pero consigue reubicar a Duff en el panorama actual, tan distinto al que dejó hace casi una década.

Destaca especialmente la letra, donde Duff retrata a un hombre mayor con el que salió y que se aprovechaba de chicas más jóvenes, halagándolas con frases como “eres muy madura para tu edad”.

“Es como yo, pero en otra fuente” es la ingeniosa frase que abre ‘Mature’. Duff observa cómo la nueva pareja de su ex se parece sospechosamente a ella: es “más rubia” y “más joven”, hasta el punto de que “podría ser su hija”.

La artista desenmascara a un hombre que «se las da de profundo», pero cuya “sabiduría” no es más que una pose que disfraza su control sobre mujeres más jóvenes. En ‘Mature’, Hilary Duff desmonta el mito romántico de la diferencia de edad y subraya cómo, detrás de esa idealización, suele esconderse un desequilibrio de poder. Y lo hace en una canción para escuchar en bucle.

