El regreso de Hilary Duff importa más que su baile viral

Entre las noticias del pop que ha dejado el verano, no podemos dejar de comentar el anunciado regreso de Hilary Duff a la música. Duff, que durante su carrera ha interpretado éxitos tan queridos por una generación como ‘Come Clean’ o ‘So Yesterday’, ambos por supuesto asociados a su etapa adolescente post-‘Lizzy McGuire’, no publica un disco desde hace nada menos que una década.

Por supuesto, los proyectos recientes de Duff han estado más relacionados con el cine y la televisión. Especialmente comentada fue su participación en ‘How I Met Your Father’, que duró dos temporadas. Actualmente se encuentra preparando la serie ‘Pretty Ugly’ para Hulu. El remake de ‘Lizzy McGuire’ se descartó a finales de 2020 por “diferencias creativas”.

Nunca fui fan de Hilary Duff como artista pop (sí de ‘Lizzy McGuire’, serie teen icónica), básicamente porque su fenómeno llegó algo tarde para mi edad. Digamos que, cuando ella lanzó su primer disco en 2003, Britney Spears ya iba por ‘In the Zone’. Y para cuando salió ‘Dignity’ (2007), yo empezaba a sumergirme en el mundo alternativo.

Sin embargo, ‘Breathe In. Breathe Out‘, el disco de Duff de 2015, era muy bueno en su estilo -mucho mejor de lo que se pintó-, y en estos diez años nunca he dejado de escuchar temas tan chulos como ‘Sparks’, ‘Tattoo’ (co-escrita por Ed Sheeran) o ‘Night Like This’. Fijaos que mi tema favorito era el bonus track ‘Belong’: lo habré escuchado miles de veces. Puede que, en años pop, el disco llegara algo tarde a algunas modas (el silbido, el banjo), pero las canciones eran irresistibles.





Por eso es una buena noticia que Duff haya fichado por Atlantic Records y se encuentre preparando nueva música. Además, rodará una docuserie sobre este regreso. En el mundo poptimista en el que vivimos, hasta Rolling Stone le ha dedicado un artículo a su comeback como si fuera, no sé, Frank Ocean. Pero lo cierto es que Duff tiene unos cuantos himnos pop en su haber y nunca fue tan mala (su voz de Valley girl siempre me encantó) ni tan prescindible como quisieron hacer creer tantos medios que la despreciaron o ignoraron.

Duff tiene deberes si quiere darse a conocer en el mundo tiktokero actual: recientemente, Doja Cat cantó ‘Come Clean’ en un concierto en Reino Unido y lamentó que nadie conociera la canción. Su cara era un poema.

No es que TikTok no la conozca en absoluto: sus graciosas coreografías virales, como aquella del Today Show que daba menos que Dua Lipa -y que la propia Duff recreó en TikTok-, o aquel vocal run de la película de ‘Lizzy McGuire’, han sido compartidos y parodiados decenas de veces durante los últimos años. Pero Duff debe demostrar que también es una artista a la que tomar en serio: bops como ‘Beat of My Heart’, ‘Fly’, ‘With Love’ o ‘Stranger’ no habrían sido lo mismo sin ella.