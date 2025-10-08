Las bodas de Selena Gomez y Lana Del Rey, Nathy Peluso con Paris Hilton…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes en las últimas semanas.
Lana del Rey cantando con un grupo callejero
Imagina que eres un grupo local, estás tocando en la calle una versión de Lana Del Rey, y de repente aparece la mismísima Lana Del Rey y te pregunta si puede subirse al escenario para cantar contigo. Le ha pasado a The Fastest Kids In School, una banda indie de Santa Barbara, que estaba tocando ‘West Coast’ cuando Lana, que pasaba por ahí para comerse un helado, los oyó.
Las bodas de Lana y Selena… con Taylor Swift
Hablando de Lana, la autora de ‘Video Games’ ha compartido las fotos oficiales de su boda con el guía turístico Jeremy Dufrene. Paralelamente, Selena Gomez ha compartido las suyas con su además colaborador musical Benny Blanco. ¿Y quién ha sido la invitada estrella? Por supuesto, Taylor Swift, quien acaba de anunciar su propio compromiso.
Sydney Sweeney se viste de Britney Spears
Anticipándose a Halloween, Sydney Sweeney ha celebrado su 28º cumpleaños montando una buena juerga y, para el vestuario, ha decidido cambiar los tejanos por una fantasía de vestido que los fans de Britney Spears reconocerán al instante, ya que es el mismo que Spears usó en las imágenes promocionales de ‘Circus‘, su álbum de 2008. Por si no quedaba claro el homenaje, Sweeney ha recreado la pose exacta de Spears en una de esas instantáneas.
Charli xcx en el estudio
Charli xcx ha compartido un vídeo de ella en el estudio en el que se puede escuchar un sonido ruidoso y disonante. Si se acerca su disco inspirado en Lou Red, esperamos que se parezca a ‘Lulu‘ lo menos posible. ¿Está Charli contestando a la polémica de ‘Actually Romantic’ de Taylor Swift dando a entender que está demasiado ocupada para atender a tonterías?
Aitana se hace un selfie con el Rey
Aitana acaba de ser galardonada con el Premio Cultura de La Vanguardia por su disco ‘Cuarto azul’, que supone su «consolidación musical». A la gala acuden cada año los Reyes de España, con ellos posó Bad Gyal cuando fue galardonada, y esta vez Aitana ha querido regalarnos un selfie con el rey Felipe. Se lo pidió ella. ¿Felipe será más de ‘Segundo intento’ o de ‘6 de febrero’?
Karol G y Becky G en Disneyland
La ‘TROPICOQUETA’ anda de vacaciones (o eso parece). Karol G acaba de ser anunciada como cabeza de cartel de Coachella, pero, mientras esa fecha llega, se apunta a algunos planazos, como visitar el Cañón Rojo de UTAH. Antes, ha acudido a Disneyland París junto a su amiga y compañera de apellido artístico, Becky G. Comparte hasta la foto de la montaña rusa.
Lorde de gira
La gira de ‘Virgin‘ de Lorde sigue en marcha, y la artista neozelandesa ha querido compartir con sus seguidores un vistazo a su vida en la carretera. En una serie de instantáneas, la vemos sobre el escenario, abrazando a una fan o descansando en un parque. Pero la imagen que más llama la atención es la primera: una captura íntima desde la ducha que nos muestra a una Lorde relajada y natural, evocando aquella icónica portada de Sky Ferreira, aunque con un aire mucho más alegre.
El outfit de Najwa
Najwa Nimri ha acudido recientemente al Festival de Cine de San Sebastián, y casi al mismo tiempo ha subido una curiosa imagen de ella posando delante de un espejo con un peculiar vestido. Se trata de un traje diseñado por Palomo Spain aparentemente perteneciente a su colección EIGHTEEN, caracterizado por su tocado tipo conejo a lo Playboy. Slay, si nos preguntas.
Nathy Peluso con Mahmood y Paris Hilton
Nathy Peluso dice que «la vida es increíble». Si nosotros nos codeáramos con Mahmood o con la mismísima Paris Hilton, opinaríamos lo mismo. La Malportada ha coincidido con ambos durante el Paris Fashion Week, y no puede haber más guapura en un único espacio.
Hilary Duff prepara su comeback
Hilary Duff vuelve: la cantante de ‘Come Clean’ ha firmado con Atlantic Records y se encuentra preparando una docuserie sobre su esperado comeback. Mientras, Duff se ha dejado ver ensayando en un estudio. De su último disco, ‘Breathe In. Breathe Out.‘, se cumplen ya 10 años.