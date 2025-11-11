Andy valoró llamar su disco ‘Hasta luego, Lucas’

La contrapartida de ‘El Hormiguero’ para lo de Rosalía en ‘La Revuelta’ -que fue récord histórico y líder de audiencia- fue invitar a Andy para presentar su primer single en solitario. ‘Marioneta’ es una mezcla entre una decepción amorosa y la separación del dúo. “Es un desamor y ha coincidido con la situación”, explicó Andy.

La letra dice cosas como “tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo/ Olvídate de mi persona porque para ti no existo”. En el videoclip, Andy sufre mucho y llueve.

Andy manifestó a Pablo Motos su disgusto con Lucas por no reconocerle como artista, históricamente: “Cuando empecé con mi media naranja de la música, participaba prácticamente en todo lo musical y fui perdiéndolo hasta que desaparecí (…) Hubo un momento que a la otra parte no le gustaba cómo montaba los temas y por no tener discusiones eso se fue al traste”.

Andy contó que no se lleva derechos de ‘Son de amores’, pese a que según él hizo la música: “Yo no entendía cómo funcionaba el negocio, pero él confiaba en mi manera de montar los temas. Él me dijo que hiciese la música, pero cuando llegó el momento de registrar la canción no me puso de coautor”.

En general, habló de cuentas turbias, pues de un caché de 30.000 euros solo le llegaban “2.000 o 3.000 euros”. Y de su último concierto, que facturó 250.000 euros, le llegaron menos de 10.000. El dúo ha estado a punto de llegar a las manos, según lo relatado en ‘El Hormiguero’.

De hecho, Andy ha valorado llamar su disco ‘Hasta luego, Lucas’, pero lo ha desechado: “Me lo han propuesto, pero por respeto a él y sobre todo a su familia, que sigo manteniendo contacto con ellos y sé que no lo están pasando bien, no es plato de buen gusto venir a hablar mal de mi socio”.

