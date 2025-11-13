Poppy da death metal y su reverso melódico, en su 7º disco

Un año después del lanzamiento de ‘Negative Spaces‘, el último álbum de Poppy, la ex-youtuber ha anunciado su continuación: ‘Empty Hands’, ya su séptimo disco, sale exactamente el día 23 de enero.

Poppy, conocida por cambiar bruscamente de un estilo musical a otro, del electropop al rock, sigue enamorada del metal en ‘Empty Hands’. Este es el sonido que proponen los dos primeros adelantos: ‘Bruised Sky’ es death metal brutal y ‘Unravel’ su reverso melódico, pero ambos incluyen gruñidos, gritos y arreglos de guitarra y batería demoledores.

Poppy ha vuelto a trabajar en ‘Empty Hands’ con el productor Jordan Fish, tecladista de Bring Me the Horizon. ‘End of You’, la reciente colaboración de Poppy con Amy Lee de Evanescence y Courtney LaPlante de Spiritbox, no formará parte del disco.



