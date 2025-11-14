Oques Grasses agotan 2 Estadis y anuncian otros dos

En los últimos años se ha gestado en Cataluña y parte de España un fenómeno llamado Oques Grasses. El septeto catalán, liderado por el vocalista Josep Montero, ha triunfado especialmente gracias a su último disco, el alegre y colorido ‘Fruit del deliri‘ (2024), y este éxito se está traduciendo en unas ventas de entradas absolutamente delirantes, también.

Oques Grasses se retira de los escenarios, al menos temporalmente, en el momento cumbre de su carrera, y la primera fecha de esta gira de despedida, el 10 de octubre de 2026 en el Estadi Olímpic de Barcelona, se agotaba en horas. El grupo anunciaba entonces una segunda cita, el 9 de octubre en el mismo recinto, y las localidades volvían a extinguirse rápidamente.

Como respuesta a la alta demanda, Oques Grasses ha anunciado otras dos fechas en el Estadi Olímpic, los días 5 y 7 de octubre. Las entradas para ambas citas se ponen a la venta el próximo lunes 17 de noviembre a partir de las 12 horas. El grupo, de momento, no ha anunciado que estas dos últimas citas sean las definitivas.