No solo Rosalía y Katy: Snocaps, Marinita, stivijoes… en el top 40

Rosalía mantiene el número 1 de JENESAISPOP con ‘Berghain’, mientras la entrada más fuerte ha sido la misma Rosalía con ‘La perla’ en el top 2. ‘Berghain’ ha ganado con el 51% de los votos en Instagram, frente al 30% de ‘La perla’. En España, ocurrirá lo contrario: ‘La perla’ derrotará a ‘Berghain’ en Promusicae.
Hay vida más allá de Rosalía y lo nuevo de Katy Perry aparece por el puesto 4, aunque eso sí, con solo el 3% de los votos. En la zona baja de la tabla aparecen Hilary Duff, Snocaps, Marinita Precaria y stivijoes.
Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|2
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|2
|–
|2
|1
|La Perla
|Rosalía
|3
|2
|1
|4
|Nuevos recuerdos
|Martin
|4
|–
|4
|1
|bandaids
|Katy Perry
|5
|6
|4
|6
|Lárgate
|Ana Mena
|6
|5
|5
|2
|Melancolía
|Mon Laferte
|7
|9
|6
|5
|Dracula
|Tame Impala
|8
|11
|6
|3
|Hoy va a ser el día
|Miss Caffeina
|9
|3
|3
|3
|Pussy Palace
|Lily Allen
|10
|12
|10
|2
|AMA
|Maria Arnal
|11
|15
|5
|7
|WHERE IS MY HUSBAND?
|RAYE
|12
|26
|12
|2
|Cómo será vivir en el campo
|Depresión sonora
|13
|8
|2
|6
|The Fate of Ophelia
|Taylor Swift
|14
|21
|8
|4
|MALPORTADA
|NATHY PELUSO, Rawayana
|15
|4
|3
|3
|Sweat
|Melanie C
|16
|29
|12
|3
|Increíble
|Lorena Álvarez
|17
|19
|6
|4
|Querer
|Viva Suecia
|18
|7
|2
|6
|com você
|Judeline, Amaia
|19
|13
|13
|3
|Tie You Down
|HAIM, Bon Iver
|20
|22
|9
|4
|viscus
|Oklou, FKA twigs
|21
|25
|9
|3
|Veronica
|TRISTÁN!, rusowsky
|22
|14
|7
|6
|Por un like
|Mónica Naranjo
|23
|18
|1
|9
|The Dead Dance
|Lady Gaga
|24
|20
|9
|7
|Mercurio y seda
|Soleá Morente, Enrique Morente
|25
|10
|10
|2
|SINGAPUR
|Natalia Lacunza
|26
|32
|5
|41
|M.A.P.S.
|Amaia
|27
|24
|13
|5
|Tell me I never knew that
|caroline, Caroline Polachek
|28
|27
|5
|6
|Gorgeous
|Doja Cat
|29
|33
|15
|6
|Man I Need
|Olivia Dean
|30
|–
|30
|1
|Mature
|Hilary Duff
|31
|34
|1
|12
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|32
|31
|12
|7
|La Tirana
|Mon Laferte, NATHY PELUSO
|33
|30
|11
|6
|TIT FOR TAT
|Tate McEnroe
|34
|36
|4
|9
|Brand New Me
|Saint Etienne, Confidence Man
|35
|–
|35
|1
|Coast
|Snocaps
|36
|–
|36
|1
|Conmovedor
|Marinita Precaria
|37
|–
|37
|1
|Toda una vida
|stivijoes
|38
|38
|24
|4
|Changes
|Charlie Puth
|39
|16
|16
|2
|Second Best
|The Last Dinner Party
|40
|17
|4
|8
|Stay on Me
|Sophie Ellis-Bextor
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Dopamine
|Robyn
|–
|I Love You
|Tobias Jesso Jr
|–
|Hush Baby, Hurry Slowly
|Sigrid
|–
|Do It
|underscores
|–
|House
|Charli XCX, John Cale
|–
|Stardust
|Anna von Hausswolff
|–
|La batalla de los cisnes
|Musgö
|–
|dance 2
|Oklou
|–
|Past Won’t Leave My Bed
|Joji
|–
|siestas ahí
|Juana Molina
