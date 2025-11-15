escribe aquí...
No solo Rosalía y Katy: Snocaps, Marinita, stivijoes… en el top 40

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

-

108
16
Rosalía mantiene el número 1 de JENESAISPOP con ‘Berghain’, mientras la entrada más fuerte ha sido la misma Rosalía con ‘La perla’ en el top 2. ‘Berghain’ ha ganado con el 51% de los votos en Instagram, frente al 30% de ‘La perla’. En España, ocurrirá lo contrario: ‘La perla’ derrotará a ‘Berghain’ en Promusicae.

Hay vida más allá de Rosalía y lo nuevo de Katy Perry aparece por el puesto 4, aunque eso sí, con solo el 3% de los votos. En la zona baja de la tabla aparecen Hilary Duff, Snocaps, Marinita Precaria y stivijoes.

Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 2 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
2 2 1 La Perla Rosalía Vota
3 2 1 4 Nuevos recuerdos Martin Vota
4 4 1 bandaids Katy Perry Vota
5 6 4 6 Lárgate Ana Mena Vota
6 5 5 2 Melancolía Mon Laferte Vota
7 9 6 5 Dracula Tame Impala Vota
8 11 6 3 Hoy va a ser el día Miss Caffeina Vota
9 3 3 3 Pussy Palace Lily Allen Vota
10 12 10 2 AMA Maria Arnal Vota
11 15 5 7 WHERE IS MY HUSBAND? RAYE Vota
12 26 12 2 Cómo será vivir en el campo Depresión sonora Vota
13 8 2 6 The Fate of Ophelia Taylor Swift Vota
14 21 8 4 MALPORTADA NATHY PELUSO, Rawayana Vota
15 4 3 3 Sweat Melanie C Vota
16 29 12 3 Increíble Lorena Álvarez Vota
17 19 6 4 Querer Viva Suecia Vota
18 7 2 6 com você Judeline, Amaia Vota
19 13 13 3 Tie You Down HAIM, Bon Iver Vota
20 22 9 4 viscus Oklou, FKA twigs Vota
21 25 9 3 Veronica TRISTÁN!, rusowsky Vota
22 14 7 6 Por un like Mónica Naranjo Vota
23 18 1 9 The Dead Dance Lady Gaga Vota
24 20 9 7 Mercurio y seda Soleá Morente, Enrique Morente Vota
25 10 10 2 SINGAPUR Natalia Lacunza Vota
26 32 5 41 M.A.P.S. Amaia Vota
27 24 13 5 Tell me I never knew that caroline, Caroline Polachek Vota
28 27 5 6 Gorgeous Doja Cat Vota
29 33 15 6 Man I Need Olivia Dean Vota
30 30 1 Mature Hilary Duff Vota
31 34 1 12 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
32 31 12 7 La Tirana Mon Laferte, NATHY PELUSO Vota
33 30 11 6 TIT FOR TAT Tate McEnroe Vota
34 36 4 9 Brand New Me Saint Etienne, Confidence Man Vota
35 35 1 Coast Snocaps Vota
36 36 1 Conmovedor Marinita Precaria Vota
37 37 1 Toda una vida stivijoes Vota
38 38 24 4 Changes Charlie Puth Vota
39 16 16 2 Second Best The Last Dinner Party Vota
40 17 4 8 Stay on Me Sophie Ellis-Bextor Vota
Candidatos Canción Artista
Dopamine Robyn Vota
I Love You Tobias Jesso Jr Vota
Hush Baby, Hurry Slowly Sigrid Vota
Do It underscores Vota
House Charli XCX, John Cale Vota
Stardust Anna von Hausswolff Vota
La batalla de los cisnes Musgö Vota
dance 2 Oklou Vota
Past Won’t Leave My Bed Joji Vota
siestas ahí Juana Molina Vota

