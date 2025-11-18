Elon Musk, convertido en trillonario, llama tonta a Billie Eilish

Elon Musk ha respondido a las últimas declaraciones de Billie Eilish. La cantante es una de las artistas más concienciadas con las causas sociales y ha estado criticando la gran fortuna del fundador de SpaceX, que recientemente se habría convertido en el primer trillonario (12 ceros) de la historia. Este, en consecuencia, le ha llamado tonta en X.

Hace unas semanas, Billie Eilish recibía el premio a la Innovación del Wall Street Journal y, durante su discurso, animó a los multimillonarios presentes a compartir su riqueza. Poco después, en sus Stories de Instagram, reposteó una publicación de My Voice My Choice sobre el nuevo sueldo de Elon Musk y qué problemas podría resolver, incluyendo el hambre en el mundo, la reconstrucción de Gaza o el salvamento de especies en peligro de extinción.

- Publicidad -

Billie Eilish terminaba aquella sucesión de Stories con un texto de su propia cosecha: «Puto patético perro cobarde», publicó la cantante. Hoy, Musk ha respondido a un tweet random de la cuenta Billie Eilish Tours que reposteaba todas las declaraciones de Eilish para decir que esta no es demasiado brillante: «No es que sea muy lista» («Not the sharpest tool in the shed»).

No es la primera vez que Elon Musk se mete en un fregado con una artista. Lo hizo con Grimes y lo volvió a hacer con Cardi B, llamándole «marioneta» y diciendo que «no puede hablar sin que le den las palabras».

She’s not the sharpest tool in the shed — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2025

- Publicidad -