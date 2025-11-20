Danny L Harle anuncia «debut» con Polachek, PinkPantheress, Clairo…

Danny L Harle ha compartido los primeros detalles de ‘Cerulean’, el que considera su debut discográfico, pese a haber lanzado ‘Harlecore’ en 2021. Este estará disponible a partir del próximo 13 de febrero e incluirá grandes colaboraciones: Caroline Polachek, PinkPantheress, Clairo, Oklou, Kacha, Julia Michaels y MNEK.

Harle ha descrito ‘Cerulean’ como «un maremoto de melancolía eufórica». Esta también es una buena forma de describir el último sencillo del álbum, ‘Crystallise My Tears’ junto a Oklou y MNEK. Se trata del tercer single del disco y llega después de ‘Starlight’ y ‘Azimuth’: «Simplemente le envié la canción a Oklou, clavó las voces y me lo envió de vuelta», cuenta Harle sobre la colaboración.

El artista británico también ha explicado, muy por encima, por qué considera ‘Cerulean’ como su álbum debut: «De verdad que es el grande», ha declarado. También aseguró haberse inspirado por la película ‘Stalker’ de Andrei Tarkovsky, la ópera ‘Einstein on the Beach’ de Philip Glass, la música de la serie de videojuegos Dark Souls y los compositores Monteverdi, Thomas Tallis y William Byrd.

Danny L Harle estará presentando su nuevo disco ‘Cerulean’ en nuestro país el próximo febrero, unos días antes del lanzamiento oficial del proyecto. Estará en la sala NITSA de Barcelona el 6 de febrero.

Tracklist:

1. Noctilucence

2. Starlight (feat. PinkPantheress)

3. Azimuth (feat. Caroline Polachek)

4. Facing Away (feat. Clairo)

5. Raft In The Sea (feat. Julia Michaels)

6. Island (da da da)

7. Te Re Re (feat. kacha)

8. Laa

9. O Now Am I Truly Lost

10. Two Hearts

11. Crystallise My Tears (feat. Oklou and MNEK)

12. On & On (feat. Caroline Polachek)

13. Teardrop in the Ocean