Adiós a Udo Kier, muso desde Fassbinder hasta Madonna

Udo Kier, el actor alemán conocido por su presencia imponente y su participación en cientos de películas de culto, de directores como Lars von Trier, Gus Van Sant, Werner Herzog o Rainer Werner Fassbinder, ha fallecido a los 81 años. Su pareja, Delbert McBride, ha confirmado el deceso.

Especialmente recordado por su papel de Conde Drácula en ‘Blood for Dracula’ (1974), Udo Kier se especializó en interpretar personajes secundarios oscuros y depravados, incluido el mismo Adolf Hitler en uno de sus trabajos más recientes, ‘Iron Sky: The Coming Race’ (2019). Casualmente, cuando Kier nació en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, su hospital fue bombardeado y él y su madre hubieron de ser rescatados de los escombros.

La presencia natural de Kier le llevó a encarnar a más de un vampiro, también en la transgresora ‘Flesh for Frankenstein’ (1973), y sus diferentes personajes en ‘Suspiria’ (1977) de Dario Argento, ‘The Third Generation’ de Fassbinder (1979), ‘My Own Private Idaho’ (1991) de Van Sant o ‘Zentropa’ (1991) de Von Trier -de villanos, aristócratas o científicos locos- fueron igualmente excéntricos o decadentes, cuando no antagónicos. Su último trabajo es ‘The Secret Agent‘ (2025) de Kleber Mendonça Filho.

Uno de los roles recientes más recordados de Kier es el de peluquero extravagante en ‘Swan Song’ (2021). Fue, a sus entonces 77 años, su primer papel protagonista.

Kier, quien rodó unas 220 películas tanto en Europa como en Estados Unidos, y también dobló películas, series y videojuegos, colaboró asimismo con artistas musicales. Su elegante presencia atrajo la atención de Madonna, quien contó con Kier para que posara con ella en su controvertido libro ‘Sex‘ (1991). Kier apareció también en los videoclips de ‘Erotica’ y ‘Deeper and Deeper’. Kier apareció también en los vídeos de ‘Make Me Bad’ de Korn y ‘Let Me Blow Ya Mind’ de Eve y Gwen Stefani.