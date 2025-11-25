Arc de Soleil, hoy en Madrid, viaja 4.000 años atrás

Arc de Soleil se encuentra de gira por nuestro país. Tras su paso anoche por Apolo en Barcelona, hoy 25 de noviembre es el turno de la Sala Changó de Madrid como parte del ciclo que celebra el XXV Aniversario de Ochoymedio.

El proyecto del compositor, productor y multiinstrumentista Daniel Kadawatha repasa unos éxitos que se basan tanto en el synth-wave como en la psicodelia. Temas como ‘Got Caught in Amsterdam’ o ‘The Thief in Marrakesh’ han arrasado en plataformas de streaming. Además, ahora suma las canciones de su álbum de este año, ‘Lumin Rain’.

Las grabaciones de Arc de Soleil se recrean en pasajes instrumentales, la cadencia de un punteo de guitarra y en ocasiones algo de ritmos bailables. Es el caso de ‘Dunes of Djoser’, el tema que seleccionamos como Canción del Día hoy.

Por si no te has dado cuenta, las composiciones de Arc de Soleil suelen ser viajeras, y esta se sitúa expresamente en el Antiguo Egipto, en turno a la tumba del faraón Zoser, la pirámide escalonada que tiene su origen hace más de 4000 años. Y si las composiciones del artista a veces contienen la sensación de delirio y paranoia, este breve texto juega con la sensación de confusión.

Arrolla en la primera estrofa «un oceáno de arena», mientras Daniel se siente aturdido con la «luz del atardecer». «¿Esto es real o es un sueño?», se pregunta mientras escucha una voz que le llama «y las cosas se disuelven». Una sensación que contrasta con una melodía certera que sabe exactamente hacia dónde se dirige y que resulta en una de sus grabaciones más accesibles.

Como extra, os dejamos también con el concierto que este mismo mes ha ofrecido para la icónica serie KEXP.



