Nacho Cano demanda a Renfe por una ruptura de contrato «politizada»

Nacho Cano ha presentado, en nombre del musical ‘Malinche’, una demandas contra Renfe. En el documento se cita como principal razón la ruptura de forma «unilateral y sin causa legítima» del contrato de patrocinio que firmaron en abril de 2024. Una vez más, Cano defiende que esta ruptura de contrato está «politizada».

El creador del musical está convencido de que estaría «instigada» por la asociasción de Consumidores FACUA-Consumidores en Acción y culpa al secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, por hacer que el Ministerio de Transporter y Movilidad Sostenible presione a Renfe paras finalizar el contrato.

Desde Renfe alegan que hubo declaraciones de Cano contrarias a la reputación de su empresa, lo que hizo que invocaran la cláusula 9.2 del contrato. Esta establece que tanto Renfe como Malinche podrían, en cualquier momento, desistir de forma unilateral si entienden que la colaboración de la otra parte con otras entidades puede causar un perjuicio reputacional. Así lo hizo Renfe el pasado 12 de julio de 2024.

En el resto del texto de la denuncia, se señala que Pedro Sánchez es «muy próximo ideológicamente a la formación Podemos, cuya carga ideológica es muy contraria a los valores apuntados que manifiesta la obra Malinche de unidad y concordia entre los pueblos de México y España, y en general a la obra de España en el continente americano y a la evangelización cristiana».

Cano considera que el enfoque de su musical «ha encontrado oposición por parte de sectores ideológicos vinculados a la extrema izquierda política y al indigenismo más radical, corrientes ambas ampliamente representadas en el espectro del partido que sostiene al Gobierno de España». También sugiere que estos partidos han «promovido una relectura política» del pasado, argumentando que la «confrontación identitaria» que proponen es lo que les ha llevado a «rechazar la propuesta artística de Malinche», al contradecir su ideología.

Por último, el texto también menciona a Isabel Díaz Ayuso, describiéndola como «la principal rival política del actual presidente del Gobierno» y asegurando que hay una correlación entre los ataques propiciados a Ayuso y los que van dirigidos a él mismo. De esta forma, su relación de amistad con Ayuso también queda reflejada de forma evidente en el texto.