Junior Mesa puede ser tu nueva obsesión lo-fi

A veces, navegar por lo más profundo de las plataformas tiene su recompensa. Según él mismo nos ha contado, así encontró Ralphie Choo a Junior Mesa, «diggeando» por ahí, y gracias a sus Stories de Instagram lo hemos encontrado nosotros. El artista californiano de 26 años te encantará si ya eres fan del propio Ralphie, Jai Paul, Dijon o Prince, si este se hubiese dedicado al lo-fi. ‘im not your man’ es la Canción del Día.

Mesa empezó a publicar su música en plataformas en 2019, pero todavía no ha lanzado ningún álbum. Después de escuchar ‘im not your man’, su último single, su debut pasa a ser de los más esperados. Este se trata de un simple tema de desamor que encanta desde los primeros segundos, con ese procesadísimo piano, pero que acaba de conquistar gracias a la gran melodía vocal de Junior.

A partir del segundo verso, el bajo y la guitarra aparecen en la mezcla, hasta que esta cobra protagonismo en la outro. Es una canción DIY de manual, y una que no te podrás sacar de la cabeza gracias a sus claras influencias del soul y el R&B clásicos. La letra es directa y efectiva: «Creo que no deberíamos hablar en absoluto / Pero quién soy yo para juzgar, porque estoy esperando todas tus llamadas».

Junior no es un artista de un solo truco, ya que podemos encontrar más joyitas entre su colección de sencillos. Entre ellas la animada ‘Losing My Grip’, que por su sonido ska cuesta creer que sea el mismo artista, o ‘Quit Your Job, Runaway!’, una evocadora instrumental. Más cercana a la canción de hoy, pero con un aire de folk acústico, es ‘Caroline’, que encanta con sus falsettos.