Los Romeos vuelven con gira en 2026

Los Romeos, una de las mejores bandas españolas de los 90, gracias a la pegada de temazos como ‘Muérdeme’, ‘Mi vida rosa’ o ‘Un poquito de amor’, han anunciado su regreso a los escenarios de la mano de Subterfuge Records.

Las entradas para las primeras fechas de la gira de regreso de Los Romeos se pondrán a la venta este miércoles 3 de diciembre a las 12 horas. Pronto actualizaremos la noticia con más detalles.

Los Romeos vuelven con su formación original, compuesta por Juan Carlos Tomás, José Ángel Leiros, Daniel Silvestre, Julián Nemesio y la vocalista Pat Escoín.

Los Romeos se formaron en Castellón en 1988 y, entre 1990 y 1996, publicaron los discos ‘Los Romeos’, ‘Sangre caliente’ y ‘Sin conexión’, antes de disolverse. ‘Basura’, ‘Sin meditar’ o ‘Arañas en mi piel’ se cuentan también entre los hits contenidos en sus dos primeros discos y que sus fans llevan años anhelando volver a escuchar en directo.

Subterfuge Records anuncia que el 2026 para Los Romeos «puede ser histórico». Y añade: «Subterfuge será su casa en esta nueva etapa, un hogar desde el que reactivar una historia que siempre estuvo latiendo bajo la superficie, esperando el momento perfecto. Arranca un nuevo capítulo. Una segunda vida. Un reencuentro con el público que los ha seguido queriendo todos estos años. ¡Bienvenidos a bordo, Romeos! Aquí empieza otra aventura. Donde siempre, de donde nunca se fueron».

