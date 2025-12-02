Alejandro Sanz tampoco ha podido con Rosalía

Alejandro Sanz corre la misma suerte que Pablo Alborán y Sergio Dalma, a los que Rosalía les impidió llegar al número 1 de la lista de Discos España por el fenómeno ‘LUX’. ‘¿Y Ahora Qué +?’, lanzado como un EP en mayo y ampliado a 13 canciones hace unos días ha vuelto a entrar en la lista de Promusicae, directo al número 2.

Hay muchas entradas esta semana, empezando por la banda sonora original de ‘Wicked: For Good’, que se coloca en el número 5. Natalia Lacunza, con ‘N2STAL5IA’, y Beret, con ‘Lo Bello y Lo Roto’, han entrado en las posiciones 8 y 9, respectivamente. El Arrebato (‘El Viaje Inesperado’), Edurne (‘Navidad Junto a Ti’), The Beatles (‘Anthology 4’), Pignoise (‘Las Ganas’) y el 40 aniversario de Marta Sánchez también entran en esta primera mitad de lista, en los puestos 16, 17, 21, 22 y 25.

‘Aleatorio’ de Fangoria entra en la 36ª posición, el disco por el 40 aniversario de Celtas Cortos ha entrado en el nmúmero 42 y ‘Una Historia Importante’ de Eros Ramazzotti se lleva la última entrada en el top 50, en el número 47. Por otro lado, la artista que ha tenido la mayor subida esta semana es Tate McRae, que ha pasado con ‘So Close To What’ del puesto 70 al 27.

The Beatles repiten en la segunda mitad de la clasificación, con la ‘Anthology Collection’ metiéndose en el número 60. Victor Manuel, con ‘Solo A Solas Conmigo’ (#56); Sinaka, con ‘El Nuevo Sonido’ (#70); Aerosmith y Yungblud, con ‘One More Time’ (#71), y Hecky, con ‘SB2’ (#82) también consiguen un puesto en la lista.

En el número 84 encontramos otra B.S.O., en este caso la de ‘Hazbin Hotel’, y algo parecido también ocupa los puestos 92 y 96, con las canciones de las galas 9 y 10 de Operación Triunfo. Por último, la reedición por el 30 aniversario del disco ‘Don’t Bore Us – Get To The Chorus!’ de Roxette se posiciona en el número 89, ‘Rebel’ de Esdeekid lo hace en el 94 y ‘Disco 5’ de Pet Shop Boys en el número 100, entrando por los pelos.