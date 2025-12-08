Dijon saca mucho brillo a ‘Baby’ en SNL

Dijon, autor de uno de los Mejores Discos 2025, ha sido el último invitado de Saturday Night Live. Dijon Duenas ha acudido acompañado de una docena de músicos que han subrayado que la inspiración de su obra puede ser tanto Bon Iver como el Michael Jackson de los años 70.

Entre ellos están, bastante camuflados, y sin mayor protagonismo, Justin Vernon «Bon Iver» y Amber Coffman, ex Dirty Projectors y artista en solitario.

Las canciones del notable ‘Baby’ que Dijon ha escogido tocar han sido ‘HIGHER!’ y ‘Another Baby!’, en lugar de ‘Yamaha’, el que ha sido el tema más popular, quizá para mostrar otra cara del álbum.

En esta actuación el artista demuestra que detrás de una producción tan avanzada y meticulosa como la de ‘Baby’, hay un importante componente humano. Y lo notamos especialmente en ‘Another Baby!’, que seleccionamos como Canción del Día hoy, un festín de golpes de teclado, batería, efectos y voces que remiten también al mejor Prince.

En cuanto a la letra, es una llamada de «atención» y una petición de «afecto» que no busca otra cosa que… hacer un bebé. Ese «It’s kinda sexy… Let’s make a baby!» recuerda al tórrido soul que en los años 70 dejaron también grandes figuras como Marvin Gaye.



