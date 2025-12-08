Rosalía, viral, al huir de una cucaracha voladora

El tour mundial de Rosalía -para el que salen a la venta las entradas esta semana– incluye una parada en Río de Janeiro, en concreto el 10 de agosto. Para promocionarla, la artista ha concedido una entrevista a la televisión brasileña.

Durante la charla con Fantástico al lado del Cristo Redentor, que Rosalía afirma estar visitando por primera vez, una cucaracha voladora se cruza en su camino. La artista sale despavorida al grito de «¡Un bicho!». El vídeo se está viralizando en todas las redes sociales, desde el Facebook para daddies hasta el más lozano TikTok.

