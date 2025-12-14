Beyoncé y Coldplay, las giras más exitosas de 2025

En una época en la que el FOMO es capaz de vender giras enteras, los conciertos son, más que nunca, el mayor sustento de tu artista favorito. Y el 2025 ha sido un gran año en lo que a esto se refiere. Billboard Boxscore ha publicado hoy las listas de las giras más exitosas de 2025, con Coldplay y Beyoncé liderando la clasificación.

A pesar de los esfuerzos de otras popstars como Lady Gaga, Sabrina Carpenter o Dua Lipa, la autora de ‘Cowboy Carter’ ha acabado realizando la gira con mayor recaudación del año para cualquier artista en solitario, vendiendo 1,6 millones de entradas. El tour de 32 conciertos, que terminó el pasado julio en las Vegas, ha ingresado más de 407 millones de dólares.

Coldplay, habiendo celebrado 59 conciertos e ingresando alrededor de 465 millones de dólares, terminan firmando la gira con mayor recaudación en términos generales. El grupo británico comenzó la gira de ‘Music Of The Spheres’ el pasado marzo de 2022 y ya el año pasado se convertía en la gira de rock más enriquecedora de la historia, llegando a los mil millones de dólares.

Las giras más enriquecedoras de 2025:

1. Coldplay

2. Beyoncé

3. Kendrick Lamar & SZA

4. The Weeknd

5. Shakira

6. Chris Brown

7. Imagine Dragons

8. Post Malone

9. Ed Sheeran