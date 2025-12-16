OT Gala 13: Yo lo llamo bendición

Decía un tuit reciente que «Cristina ha ganado tantas veces Operación Triunfo que, en la final, ha ganado Eurovisión». Cristina, tan fan de Eurovisión que ha cantado tres canciones eurovisivas durante el concurso -entre ellas ‘La noia’, de Angelina Mango, en la final-, ha ganado Operación Triunfo 2025, tal y como preveían las encuestas. No se sabe aún en qué momento podrá participar en Eurovisión, pero de momento se lleva el trofeo de OT y 100.000 euros.

Cristina, cuya evolución en el concurso ha sido mínima porque entró siendo excelente, armada con las tablas de una cantante curtida en musicales, se ha alzado con la victoria con el 46,3% de los votos. Olivia, la segunda finalista, se ha llevado el 30,1%, y Tinho, con el 23,6%, ha quedado en tercer lugar.

Completan la final Guille Toledano, que ha quedado en cuarto lugar con el 16,5% de los votos, y Claudia Arenas, que ha alcanzado el quinto puesto con el 13,6%.

Naiara, durante su visita a la Academia, ha rechazado haber sido víctima de la «maldición del ganador», explicando así el retraso de su disco. Ella dice que lo llama bendición. Veremos qué piensa Cristina dentro de unos años.

Concluye oficialmente una edición de Operación Triunfo que ha estado marcada por las dificultades del programa para conectar emocionalmente con la audiencia, pero que ha vuelto a dejar muy buenos momentos musicales (y al menos un inesperado hit en las listas de éxitos, ‘Latin Girl‘ de Claudia Arenas).

Cristina ha hecho una actuación de ganadora, cantando ‘La noia’ sobre una mesa imperial, acompañada de bailarines y en un italiano perfecto. Sin embargo, su evolución durante el concurso no ha sido tan evidente como la de Olivia, que se presentó con una actuación «horrible» -en sus propias palabras- de ‘Break Free’ de Ariana Grande, y ha acabado defendiendo ‘It’s All Coming Back to Me Now’ de Céline Dion con más entereza de la que cabía esperar. Sin duda, una justa segunda clasificada que también podría haber sido primera.





Tinho, tercer clasificado, se ha ganado cierto fanbase a lo largo del certamen, siendo elegido favorito en una ocasión -la noche de su cumpleaños-, pero sigo defendiendo que sus actuaciones vocales pueden pecar de gritonas y estridentes, y las de la final no han sido una excepción. Su ‘Lose Control‘ no ha sido su mejor actuación, pero su buena presencia escénica le ha beneficiado.



Aunque se han quedado lejos de ganar, Guille Toledano y Claudia Arenas pueden darse con un canto en los dientes. Guille, una máquina de afinar, ha bordado ‘Haz lo que quieras conmigo’, como ha bordado cada canción que ha cantado en el concurso. Puede que no tenga todavía el fanbase de Cristina, pero tiene tablas para convertirse en el nuevo pop star masculino. Juan Sanguino dice que la nueva Aitana debe ser un chico, y Pablo Alborán apoya la idea, pues ha dado like al reel de JENESAISPOP.





El jurado no ha sabido explicar muy bien la «magia» de Olivia o Claudia, pero está claro que Claudia algo tiene para que su ‘Latin Girl’ haya conectado con la audiencia hasta convertirse en un éxito real en listas, o para haber pasado de ser la primera nominada, a quinta finalista. Claudia no es la concursante que más ha afinado en el concurso, ni tampoco ‘Vivir así es morir de amor‘ ha sido la elección más acertada para esta noche, pero sí ha conectado con el público gracias a su evolución.



La final ha sido la noche más relajada del jurado, que ha usado la holgazana coletilla «tu actuación ha hablado por sí misma» en varias ocasiones, cuando no ha dado repetidamente las gracias a los concursantes por su trayectoria o les ha prometido una larga carrera fuera. Leire, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo han hecho lo que han podido en un Operación Triunfo más feel good y blandito que televisivo, donde se ha echado un poco de menos la mala leche de Buika o Mónica Naranjo. Quizá ninguno ha sabido prepararles para los palos que les esperan fuera, o quizá no han querido.

Aun así, sigue siendo inagotable la experiencia de volver a visitar la Academia y, gala tras gala, familiarizarse con cada uno de los concursantes, elegir favoritos y debatir en redes. Durante tres meses, estos 16 nuevos rostros televisivos se vuelven icónicos en tu cabeza, aunque te resistas. Desarrollen o no una carrera musical a partir de ahora, ya forman parte del imaginario de Operación Triunfo. Les recordaremos sobre todo en conjunto, y quién sabe si también por separado.

