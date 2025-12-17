‘Sombras Chinas’ es el ‘Stranger Things’ de Xoel López

Tres años después de ‘Caldo Espírito‘ (2023) verá la luz, en algún momento de 2026, el nuevo disco de Xoel López. La introducción a esta obra es ‘Sombras chinas’, una canción que gira en torno a un conflicto interno, el «derrumbe de las certezas».

Explica López a Muzikalia que ‘Sombras chinas’ reflexiona sobre ese momento en que «los ídolos y las ideologías dejan de sostenerte» y «solo queda escucharse a uno mismo». En el fondo, es una historia sobre la madurez. Para contarla, López se vale de figuras de la cultura pop como Janis Joplin, David Bowie o Nina Simone, a los que menciona retratando esa idolatría, simbolizada también en la figura de las sombras chinas, que «fascinan y engañan a la vez».

El colapso ideológico de López está bellamente plasmado en la letra, que habla sobre una batalla que «perdí para poder ganar». El coro infantil de La Vereda ofrece un contrapunto luminoso a la oscuridad, representando la inocencia del narrador.

El estilo de pop-rock clásico de ‘Sombras chinas’ lleva también a la infancia de López, pues el gallego está recreando el sonido de los grupos que escuchaba en la radio de niño. Tanto es así, que López ha definido ‘Sombras chinas’ como su «‘Stranger Things‘ particular», dado su evidente cariz nostálgico. Pero ‘Sombras chinas’ no es solo un ejercicio de nostalgia, también es una gran composición que merece sumarse al canon de Xoel López.

