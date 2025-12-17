Vota por lo mejor de 2025

A partir de hoy se abren las votaciones de los lectores de JENESAISPOP para elegir los mejores DISCOS y CANCIONES de 2025. Como siempre, puedes participar en los foros previo registro o enviar tus elecciones por correo electrónico a jenesaispop (a) gmail.com.

El mecanismo de votaciones es el habitual: solo tienes que indicar tus 5 discos y 5 canciones favoritas de 2025. La puntuación se asigna de la siguiente manera: tu disco o canción preferida recibe 5 puntos, el segundo 4, el tercero 3, el cuarto 2 y el quinto 1.

- Publicidad -

El plazo para enviar tus votos comienza hoy y se cierra este viernes a las 23:59 horas. ¡Participa y reivindica tu música favorita!

Os recordamos que el Anuario 2025 de JENESAISPOP ya está disponible en formato digital y que ya podéis reservar su edición física en tapa dura, que se enviará en enero.